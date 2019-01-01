Mustafa Cengiz'den eleştirilere sert yanıt: "Ne siyasi, ne ticari çıkarımız var"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ocak ayı Divan Kurulu toplantısında kendisine yapılan eleştirilere cevap verdi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ocak ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Kendisine yapılan eliştirelere cevap veren Cengiz, "Öfkeleniyoruz, yönetime kızıyoruz! Neden? Galatasaray için. Ne bir siyasi, ne de bir ticari çıkarımız var. Benden haz etmiyor olabilirsiniz, bunları saygıyla karşılıyorum, ben böyle bir kültürden geliyorum." dedi.

Başkanlık makamına planlı olarak gelmediğini söyleyen Cengiz, "Biz 3 hafta içerisinde bir tepki olarak bu göreve geldik Bizi isteselerdi direkt men edebilirlerdi. 5 ay bunun kavgasını verdik. Şu anda da CAS'tayız." dedi.

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Mustafa Cengiz'in açıklamalarından öne çıkan ifadeler:

"Ibrahimovic'i alırdım ama..."

"İstesem Zlatan Ibrahimovic'i alırdım... Bana eski kasetleri, ses kayıtlarımı, montajları getirmeyin.... Ibrahimovic icin de uğraştım, uğraşmadım da değil"

TFF açıklaması

"TFF ile hiçbir sorunum yok. 15 yönetim kurulu üyesini de bizzat tanırım. Ancak orada edilan laf bize edilmiştir. Diyorlar ki hiçbir hakemimi yedirmem, kimseye vermem. Ben de diyorum ki, hiçbir hakem, hiçbir camianın üstünde değildir"