Mustafa Cengiz: Yazımızı kışa çevirmeye çalıştılar

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz derbide yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Kulübü, yeni transferleri Mohamed Mostafa, DeAndre Yedlin, Henry Onyekuru Gedson Fernandes'e Türk Telekom Arena Stadı'nda imza töreni düzenledi.



İmzalar atıldıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz, geçtiğimiz hafta sonu oynanan Fenerbahçe derbisinde yaşanan birtakım olaylara değindi. Kadıköy'de uzun yıllardır mağlup olduklarını fakat sahayı düzgün bir şekilde terk ettiklerini ifade eden Cengiz, "Sevgili Neşet Ertaş'ın dediği gibi, yazımızı kışa çevirmeye çalıştılar. Mağlubiyeti kabul etmek de bir onurlu davranıştır. 21 yıldır o sahada mağlup olduk. Bir tane olaya karışmadık. 'VAR' geldiğinden beri mağlup olmuyoruz" diye konuştu.



"Covid kahramanları başımızın tacıdır"



Stadyuma sağlık çalışanları olarak alınan fakat derbide Galatasaray'a yönelik küfürler ettiği iddia edilen kişiler hakkında da görüş bildiren Cengiz, "Stadyuma girerken elimize bir liste verdiler. Üzerimizi aramadılar Oradaki görevli kim ki benim üstümü arayacak? 29 kişi girdik, bu 29 kişiden de rahatsız oldular. Gittik, yendik. Stadyuma girerken sol tarafta bir bölümün bayraklarla maça girdiğini gördüm, 'Bu ne ya!, bu arkadaşlar sağlık çalışanı mı?' dedim. Hiçbiri sağlık çalışanına benzemiyordu. Çok kırıldım. 'Şifre 1907' deyip herkesi oraya sokmak hoş olmadı.Gerçek sağlık çalışanları, Covid kahramanları hangi takımı tutarsa tutsun başımın tacıdır" ifadelerini kullandı.



"Ali Koç herkese ayar veriyor"



Stadyumda edilen küfürleri duyduklarını belirten Cengiz, "Teknik direktörümüz Fatih Terim'e edilen küfürleri duyduk. Sayın bakanımızı aradım, görevlilere talimat verdi. Bakanımızın bu konuda hiçbir suçu yok. Yenilgiye katılmak da bir karakter gerektirir. Ali Bey'in bana, 'Başkanım bu yapılanlar ayıp' dediğini duydum. Ali Bey benim antipati duyduğum bir insan değildir. Köklü aileden gelen iyi bir insandır. Ama orada bambaşka bir hale bürünüyor. Herkese ayar veriyor. 'Ali Bey sinkaflı laflar etmiş' diyorlar. Ben duymadım. İyi ki de duymamışım. Ben Antepliyim. Bunu tehdit anlamında söylemiyorum. İnşallah kendisi bir açıklama yapar. Ben küfür ettiğine inanmıyorum" dedi.



"Yanlış söylemler yapılmış olabilir"



Galatasaray kaptanı Arda Turan'ın maç sonunda soyunma odasında paylaşılan bir videoda söylediği hakaret içerikli sözleri de değerlendiren Mustafa Cengiz, "Ben karşı takımı da rencide ettirmem. Yanlış söylemler yapılmış olabilir. Hiçbirine katılmıyorum" yorumunda bulundu. Öte yandan Mustafa Cengiz, Fenerbahçe'nin ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golünü de yorumladı. Kendilerinin de maç içinde birçok hatalı karara maruz kaldıklarını belirten Cengiz, "Diyelim kale arkası kamerası kabul edildi ve Fenerbahçe'nin golü verildi. Bizim penaltımızı vermedi, rakibin kırmızı kartı vermedi. Onları verseydi ne olacaktı?" sözlerini sarf etti.



Mohamed Mostafa: Fenerbahçe'den teklif aldım



İmza töreninde açıklamalarda bulunan Galatasaray'ın yeni golcüsü Mostafa Mohamed, geçen sene aldığı transfer teklifini açıkladı. Sarı-kırmızılı formayı giydiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Mohamed, "Bana verilen sevgiyi duyunca çok mutlu oluyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Geçen sene Fenerbahçe'den teklif almıştım fakat kabul etmedim. Galatasaray'ı ailem gibi hissediyorum" ifadelerini kullandı.



Yedlin: Galatasaray'ı küçükken bile biliyordum



İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'dan kadroya katılan DeAndre Yedlin de transferinden dolayı oldukça mutlu olduğunu belirtti. Kendisini evinde gibi hissettiğini belirten Yedlin, "Galatasaray gibi büyük bir camiada forma giyeceğim için çok heyecanlyıım. Başkana, yönetime Fatih Terim'e çok teşekkür ediyorum. Kendimi evimde gibi hissediyorum. Galatasaray tanımadığım bir takım değil. Küçükken ABD'de yaşarken bile Galatasaray'ı biliyordum. Çok şükür ki bu büyük camiada mücadele edeceğim. Bu güzel kadro ile beraber de umarım bir şampiyonluk yaşarım" dedi.



"Yuvama geri döndüm"



Yeniden Galatasaray ile yolları kesişen Henry Onyekurur ise Fatih Terim'e ve yönetime teşekkür ettiğini belirterek, "Tekrardan evime dönmek inanılmaz güzel bir duygu. Yuvama geri döndüm. Ne zaman buraya dönsem kendimi mutlu hissediyorum. Umarım daha önce yaşadığımız gibi bir kez daha şampiyonluk yaşarız" diye konuştu.



