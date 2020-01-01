Mustafa Cengiz: Tutar olarak en büyük indirimi Falcao yaptı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ücretinde indirime giden Falcao'nun Türkiye'deki futbola alışacağını ve gereğini yapacağını söyledi.

Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Kolombiyalı forvet Radamel Falcao'nun 'de oynanan futbola alışacağını söyledi.

Galatasaray HDI Sigorta'nın Ezcacıbaşı VitrA ile oynayacağı voleybol maçı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cengiz, "Falcao açılacak. O da Türkiye'de oynanan futbola, hakem yorumlarına alışacak ve gereğini yapacak. Bizi bu güne kadar utandırmadı. Tutar olarak en büyük indirimi Falcao yaptı. Ben ona müteşekkirim." diye konuştu.

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"Taraftarın isteği bizim için kutsaldır"

Golcü oyuncunun transferi sırasında sarı-kırmızılı taraftarların da fedakarlık yaptığını aktaran Cengiz şunları söyledi:

Daha fazla takım

"Falcao çok karakterli bir insan. Dünyanın gelmiş geçmiş en değerli 10 santrforundan birini sayarsanız biri Falcao'dur. Bir dünya markası Galatasaray'da oynuyor. Onu getirirken bizler ve taraftarlarımız çok fedakarlık yaptı. Tabii ki taraftarın isteği öne geçti. Taraftarın isteği bizim için kutsaldır. Taraftarın olmadığı bir Galatasaray yok hükmündedir. Taraftar olmayınca nasıl zorluklar yaşadığımız, 8 maçta 1 beraberlik aldığımız meydanda. Sadece takım, teknik heyet değil taraftar da gerekiyormuş. Bunu gördük yaşadık. Maçlara belli oranda taraftarı alacağız. Türk halkının rahatlama aracı olan futbolu seyircili olarak açacağız. TFF'nin bu konuda büyük çabaları var."

Teknik direktör Fatih Terim ile ilgili de konuşan Cengiz, "Hocayı çağırıyormuşuz gelmiyormuş. Hocamızla her zaman buluşuyoruz. Ne zaman randevulaşsak geliyor. Ben bir şey söyleyeceksem kimseden çekinmem. Benim gizli bir ajandam yok. Bu sağlık durumunda bu mücadeleyi vermeme de şaşırıyorlar. Bu adam niye bu kadar açık diye şaşıranları görüyordum şimdi de buna şaşırıyorlar. Biz bu işe canımızı veriyoruz. Bizden sonra gelecek yönetimlere en iyi Galatasaray'ı bırakmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.