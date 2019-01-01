Mustafa Cengiz: Sponsorlukta belli bir noktaya geldik

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin ödül töreninde konuştu.

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (1905 GSYİAD) tarafından düzenlenen "Sarı Kırmızı Kareler" fotoğraf yarışması ödül töreni düzenlendi.

Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ödül töreninde yaptığı konuşmada, " 'de maalesef medya genel anlamda tu kaka edilir. Başarısız gördüğümüzde medyayı suçlarız ama medya olmadan toplumsal gelişme, değerlerin gerçek yerini bulması çok zorlaşır. Bu açıdan medya çok önemli bir araçtır." dedi.



Galatasaray'ın sponsorluk anlamında ciddi yol aldığını aktaran Cengiz, şunları kaydetti:



"Galatasaray, Türkiye'nin içinde bulunduğu geçici de olsa zor ekonomik koşullara rağmen sponsorlukta bir noktaya geldi. Belli konularda sponsorluk görüşmeleri sürüyor. Çok büyük bir sponsorumuzun yaptığı saha araştırmasında Galatasaray'ın satın alabilme gücü olan kitlede 50 yaşın altında yüzde 45, 30 yaşın altında yüzde 55 taraftar kitlesi var. Bu, dünya çapında görülmedik bir oran. İnşallah biz ve gelecek yönetimler, bu oranları, bu gücü, bu cüsse ve cesameti sahaya yansıtacak hale geliriz. Bunu da dünya çapında, futbolda dünyayı domine eden kulüplerin mali olanaklarına kavuşarak yaparız. Bu konuda sponsorlarımız ile taraftarımızın desteği çok önemli."