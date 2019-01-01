Mustafa Cengiz: "Ne zaman galip gelsek yabancı kuralı gündeme geliyor!"

Mustafa Cengiz, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, katıldığı bir televizyon programında önemli mesajlar verdi.

Bu sezon şampiyon olacaklarına inandıklarını belirten Mustafa Cengiz, Teknik Dirkektör Fatih Terim'in sözleşmesini 5 yıl uzattıklarını hatırlatırken, "Hocamız sözleşmesine tek taraflı hiçbir şey koymadı. Fesih için hiçbir tazminat istemiyor. TFF, hocamla oturup konuşsaydı, hocam da bu tazminat davasını açmazdı. Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışı için hocamı ben aramadım. 6 milyon TL'yi saymaya kalksanız, dört gün sürer! İnsanlar klavye başında bazı şeyleri kolay sanıyor. Yaptığı takdir edilesi bir davranış. Gönül isterdi ki bir milli dava sonrasında bunlar olmasaydı." diye konuştu.

"Diagne bizi ekonomik olarak zorladı ama..."

Mustafa Cengiz, ara transfer döneminde kadroya kattıkları Mbaye Diagne'nin form durumunu da yorumlarken, "Futbolcular da bir insan. Ortamları değişince adapte olmaları lazım. Hocamız, Diagne'yi özellikle istedi. Biz tüm transferleri teknik ekibimize bırakmıştık. Onlar ne derse gerekliliklerini yaparız. Diagne'yi alırken çok değerli bir iş yaptık bence. Ekonomik zorlandık ama bazılarının dediği gibi bizi eksiye itmedi. Çok az bir farkla artıdayız. UEFA ile de anlık temas halindeyiz zaten. Bizi UEFA'ya şikayet etmeye hiç zahmet etmesinler. Biz hep görüşüyoruz zaten. Diagne'yi de transfer etmeden önce çektiğimiz zorlukları bir Allah bilir bir de Abdürrahim Albayrak. Bir sürü planımız vardı ama tutmadı. Diagne'yi de 3 gol geç attı diye hemen eleştirmemek lazım. bir günde fethedilmedi. Diagne'nin kişiliği de çok iyi, düzgün bir karakter. Diagne'yi 2 kişi tuttuğu için diğer boşta kalan oyuncuların gol sayıları arttı." dedi.

"Ne zaman galip gelsek yabancı konusu gündeme geliyor!"

Son günlerdeki yabancı oyuncu sınırlamasıyla yapılan tartışmalar hakkında da görüş bildiren Mustafa Cengiz, "Galatasaray ne zaman galip gelse, yabancı oyuncu kuralı gündeme geliyor. Gündemde kalmasının bir nedeni oluyor. Nereden çıktı şimdi bu yabancı sınırı konusu? Sadece Galatasaray sahaya 11 yabancıyla çıktı diye değil. Bunu gündeme getiren Milli Takım'ın eski teknik direktörü. Kendisi binlerce futbolcu adayı arasından başarılı bir takım çıkaramadı. Başarısızlığı kendi üstlenmedi. Bizim tüm dünyada oynayan Türk oyuncularımız var. Aynı hoca bizde çalışırken yabancı oyuncu sınırlamasına karşıydı. Yabancı sınırına ben de karşıyım. Ortada müthiş bir algı var." diye konuştu.

"Kendi evlatlarımızın yetişip parlamasını isteriz"

TFF'nin kulüplerden yabancı oyuncular için 2.5 milyon TL aldığını hatırlatan Cengiz, şöyle devam etti: "Ama bu parayı kulüplere vermiyorlar. İsim vermek istemiyorum ama Eskişehir'den bir oyuncu aldık çok paraya. Ağır faturalar olarak bize geri döndü. Biz kendi evlatlarımızın yetişip parlamalarını isteriz. Kendi vatandaşımı, kendi yerlimi tercih ederim. Teknik direktörlerin hepsi yerli. Teşvik parasının altyapılara harcanmasının şart olmasını istiyoruz."

"Gökhan Töre ile ilgilenmiyoruz"

Beşiktaş'tan ayrılacak olan Gökhan Töre'nin durumuyla ilgili ise yorum yapmaktan kaçınan Mustafa Cengiz, "Gökhan Töre hakkında yorum yapamam. Değerli bir kulübümüzün iç işleri sorunu. Gökhan Töre böyle bir açıklama yapmasa daha iyi diye düşünebilirim. Beşiktaş camiası için en güzel neyse onu dileyebilirim. Ama Gökhan'ın transferiyle ilgimiz yok." ifadelerini kullandı.