Mustafa Cengiz, Mesut Özil transferini yorumladı: Ben olsam heykelini stadın önüne dikerim

İrfan Can Kahveci yarışının perde arkasını anlatan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferine de göndermede bulundu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV'ye önemli açıklamalarda bulundu.

Transferlerin takıma uyumunun önemli olduğunu vurgulayan Cengiz, "Yaptığınız transferlerin takıma oturması gerekir. Yoksa dünya çapında birini getirseniz de takıma fayda sağlamazsa yazık olur." dedi.

Ben Galatasaray'ın geleceğini karartmam." sözleri hatırlatılan Galatasaray Başkanı, "Galatasaray'ın geleceğini kararttınız mı?" sorusuna, "Galatasaray'ın geleceğini karartmak bana nasip olmasın. Kendimi yok etmeyeyim. Ahmet Kaya gibi "Kafama sıkar giderim." yanıtını verdi.

Cengiz: Metin Oktay gibi devam et

Mostafa Mohamed'e övgülerde bulunan Galatasaray Başkanı, "Mostafa'nın lakabı Arapça debbabe. Tank demek. Mostafa'yı Allah nazarlardan korusun. Kendisi ilerleyen yıllarda Metin Oktay ruhuyla Galatasaray'ın forveti olacak. Gedson için İngilizler, 'Ambulans uçakla çıkabilir' dediler. Devletimiz sağ olsun, yardımcı oldu. Karantinasının 14. günündeydi. O şekilde izin verdiler."

Yeni transfer Mostafa Mohamed’in Başakşehir maçında yaptığı kafa vuruşunu yorumlayan Cengiz, “Mohamed'in vurduğu kafayı gördünüz. O bir Metin Oktay kafası. Metin Oktay gibi devam et” diye konuştu.

"Süper Lig'de oynamak marifet değildir"

Galatasaray'ın hedeflerine yönelik açıklamalar da yapan Mustafa Cengiz şu şekilde konuştu:

"Ben performansımdan hiç memnun olur muyum? Real Madrid bizimle oynarken titreyen bir Galatasaray istiyorum. Zaten titriyorlar ama golü biz yiyoruz. Transfer döneminde ne ben ne hocamız memnun değiliz. Memnun olduğumuzda biteriz. Namık Kemal'in dediği gibi "Yüksel ki yerin bu yer değildir; dünyaya gelmek hüner değildir. Süper Lig'de oynamak marifet değildir. Her transfer döneminde dayak yiyoruz. Rakiplerimiz de var. Trol hesaplarla Galatasaray'ı yönlendiriyorlar. Aslında Galatasaraylı değiller. Orta saha yok diyorlar, en az golü biz yiyoruz. En sağlam orta saha bizde. Defans yok diyorlar. Luyindama gibi değerlir bir oyuncu yedek. Taraftarlar gaza geliyorlar. Biz bugün varız, yarın yokuz. Lütfen sakin olun

“İrfan Can Kahveci’ye 5.5 milyon euro verdik”

İrfan Can Kahveci’nin Fenerbahçe’ye transferini değerlendiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz şu ifadeleri kullandı:

"Biz İrfan Can Kahveci için Başakşehir'e en son 5.5 milyon euro ve 2 milyon euro bonus, bir sonraki satıştan yüzde 20 kâr payı ve maaşını ödeyerek Linnes'i teklif ettik. Abdurrahim Albayrak ise 'Bize vermeyecekler' demişti. Tecrübeli tabii"

"Fenerbahçe maçına gittim. Onlar da çok üzüldüler. Her yıl kazansak, zaten tadı kalmazdı. Fener'e de yenildik. Yenildiğimiz değerli bir rakip. 18.45'te Göksel Bey bana telefon açtı. Ali Bey maça gelecekti, gelmedi. Başakşehir kulübüne gitmiş. İrfan'ın formasını almış. Göksel Bey, "Fenerbahçe'yle sizin aranızda uçurum var" dedi. "10 milyon Euro" dedi. Sonra çıktı 7 milyon Euro açıkladılar. "Şampiyon olursak 1, Şampiyonlar Ligi'ne katılırsak 1 ve grupları geçersek 1. Etti 13 milyon Euro" denmiş. İki futbolcu, Deniz Türüç ve Tolga Ciğerci teklif edildi. "Sen benim yerime ne yaparsın? Bir sonraki satıştan da yüzde 30 zam" dedi, ben de "Sen haklısın" dedim...

"Ben olsam Mesut'un heykelini dikerim"

Fenerbahçe’nin Mesut Özil transferine de gönderme yapan Cengiz, “Millet futbolcu alıyor. Adam 18 milyon euro alıyor ama 3 milyon euro'ya tuttuğu takıma gidiyormuş. Ben olsam o adamın heykelini 50 metreye stadın önüne dikerim” sözlerini sarf etti.

Galatasaray Başkanı şu şekilde konuştu:

"Büyük konuşmam. İnşallah transferler yerine oturur ve hem kendilerini hem bizi utandırmazlar. Bugün çok değerli dedğimiz biri size hiç yararı olmayabilir. Bunu yaşayabiliriz. Bu süreçte Fatih Hoca canla başla çalıştı. Bir kere hocamıza teşekkür ediyoruz. Bütün yönetim kurulu üyelerine. İnsanlar bize güvendi. Hepsi canla başla çalıştı. 40 kişilik bütün kurullarıma bize güvenlikleri için teşekkür ediyorum. Kendimi değerlendiremem. Fakat menajerlerin gazına gelip ortalığı ayağa kaldırmayın. Biz bugün varız yarın yokuz. Adam 18-20 milyon euro maaş alıyor bir takımı tututğu için 15 milyon euro'yu feda ediyor. Ben olsam onun heykelini 50 metreye stadın önüne dikerim."

Mustafa Cengiz'den derbi mesajı

Mustafa Cengiz, Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için de mesajını paylaştı:

"Sezar'ın Tokat Zile'de ettiği bir laf var. Veni, Vidi, Vici... İnşallah gideriz ve taraftarımıza Veni, Vidi, Vici'yi (Geldik, gördük, yendik) söylemek nasip olur. Fenerbahçe maçına giderim. Gönül isterdi ki seyircili olsun. Yarısı Fenerbahçeli, yarısı Galatasaraylı sağlık çalışanları olsun dedi Fenerbahçe. Cumartesi maçta olacağım, inşallah"