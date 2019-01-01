Mustafa Cengiz: "İsterim ki rakip takımların başkanları TFF başkanı olsun!"

Mustafa Cengiz, Galatasaray'ın Benfica ile oynayacağı karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Benfica ile oynanacak maç öncesi açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan Mustafa Cengiz'in açıklamaları şöyle...

"Umarım şanlı yürüyüşümüze devam ederiz"

"Bizim rakiplerimiz ne kadar düzgün, ne kadar karakterliyse biz de o kadar düzgün ve karakterliyiz. Bugün bir Avrupa Kupası maçına çıkacağız. Daha önceki talihsizliklerin olmamasını diliyoruz. Umarım Galatasaray şanlı yürüyüşüne devam edecektir."

"Tüm Türk takımları başarılı olsun"

"Umarım Galatasaray ikinci UEFA Kupası'nı alır, umarım Türk takımları Avrupa finallerinde birbiriyle karşılaşır. Bunu bir temenni değil de rüya olarak görüyorum. Tüm Türk takımlarının başarılı olmasını, en başarılısının da Galatasaray olmasını istiyorum."

"Hakemlere saygı duyuyorum ama..."

"Ali Koç'un açıklamalarını biraz dinledim. Kendi camiası açısından uygun açıklamaları yapmıştır. Bizim hakeme düdük astırma gibi bir niyetimiz yoktur. Federasyon kurullarına, başkanına, kulüp başkanlarına hiçbir antipatim yok. Ben hatalar ısrarlı ve sürekli hale gelirse bunun tekrarlanmaması için hakemlerin dinlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Hakemlere saygı duyuyorum ama herkes hangi hakemlerin üst üste hatalar yaptığını biliyor. Kulüpler Birliği'nin yaptığı açıklamayı biz eksik bulduk çünkü açıklamada 17 kulübün imzası yoktu. Biz bunu iki bacaklı masaya benzettik. Bize getirseler biz de imzalardık.

"İsterim ki rakip takımların başkanları TFF başkanı olsun!"

"Ben isterim ki rakip takımların başkanları TFF başkanı olsun, ikinci başkanlar da MHK başkanı olsu. Ben bundan rahatsızlık duymam. Eğer kendi takımlarının çıkarları için beni ezeceklerse, ben o futbolu oynamam. En ateşli, fanatik rakip takım taraftarı TFF başkanı olsun. Eğer oyunu kurallarına göre oynayacaklarsa benim için hiç sorun yok."

"Yusuf Namoğlu'nu hiç aramadım"

"Yusuf Namoğlu'nu şahsen tanırım ama başkanlık görevim boyunca kendisini hiç aramadım. Benim alnım açık. Ben onlara ceza verilsin istemiyorum ama ben her ağzımı açtığımda ceza yedim. Benim de cezamı kaldırsınlar, ben de maç izlemek istiyorum. Çifte standart, haksızlık yapılmasın. Bir rakip takımın içine düşeceği zor durumdan zevk almam."

Ali Koç'un açıklamalarına yanıt

"Hocamız, 'Hakemler de hata yapabilir' derken bir ironi yaptı. Buna kurnazlık denmez. Şark kurnazlığı başka bir şeydir, ona girmeyelim. Sevgili hocamız Kulüpler Birliği açıklamasına ince bir gönderme yaptı. Eğer bir kişi haklı olarak bağırıyorsa, onu dinlemek ve empati yapmak gerek. Biz, VAR kayıtlarını istedik. Bu konuşmaları açıklasınlar istedik. Açıklamayınca biz de hedefe koyduk, cezamızı aldık. Ben bütün takımlara başarılar diliyorum. Adil, dürüst bir yarış diliyorum. Kim şampiyon olursa onu alkışlarız."