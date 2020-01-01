Mustafa Cengiz: İstanbul olmazsa Rize'ye de Antalya'ya da gideriz

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının mali açıdan en çok kendilerini etkilediğini söyledi.

GSTV'de yayımlanan "Başkan Özel" programına video konferans yöntemiyle bağlanan Mustafa Cengiz, sözlerinin başında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Cengiz, koronavirüs salgınında hayatını kaybeden vatandaşlar için taziyelerini dile getirerek, "Koronavirüsten yaşamını yetiren bütün kardeşlerimize ve ailelerine başsağlığı diliyorum. Onların acılarını paylaşıyorum. Ön cephede çarpışan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Ön cephede olan emniyetin ve jandarmanın bütün mensuplarına tek tek teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kendi sağlığının iyi olduğunu anlatan sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Sağlığımda bir şey yok. Abdurrahim Bey, hocamız, Yusuf bey ile beraberdik. Piyango üçüne vurdu, bana vurmadı. Onlar iyileşme sürecinde. Galatasaray, dev ve yaşayan bir organizma. Günde yüzü aşkın iş maili geliyor. Görevi elimizden geldiğince sürdürmeye çalıştık. Yarın bana bir şey olursa arkadaşlarımız bayrağı alıp devam eder." ifadelerini kullandı.

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"Çoktan çok, azdan az gider"

Koronavirüs salgınının beklenmedik bir durum olduğunu vurgulayan Mustafa Cengiz, şunları kaydetti:

"Salgının en büyük darbesi en büyüğe olur. 'Çoktan çok, azdan az gider.' diye bir halk söylemi var. Ekonomik olarak en büyük zararı Galatasaray'a verdi. En yüksek yayın ve seyirci geliri bizdeydi. Bunları olumsuz etkiledi. Tekil olarak aldığımızda bu maçların seyircisiz oynanmasının verdiği zarar yaklaşık 105 milyon lira. Gelecek yıl çarpanı etkisiye 230 milyon lirayı aşkın bir yükü var. Buna rağmen Galatasaray bütün bu yüklerin altından kalkacak, bütçe, plan ve programlarını buna göre yapacak kabiliyette bir camia. Yönetimimiz bunun için gece gündüz çalışmakta, elinden geleni yapmakta, en kötü güne hazırlanmakta ve bütün bu zorlukların tek tek üstesinden gelmekte. Bunlar aşılabilir zorluklar."

"Profesyonel oyuncularımızdan fedakarlık istedik"

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, profesyonel sporculardan mali açıdan fedakarlık istediklerini söyledi.

Sporcuların desteğiyle koronavirüs salgını nedeniyle oluşan zorlu süreci atlatacaklarını aktaran Cengiz, "Zorlu durumlarda, bizim gibi sosyal camialarda kahramanlar, fedakarlar olmuştur. Kurtuluş Savaşı'nda kendini öne atanlar, feda edenler olmuştur. Biz kimseden can fedası istemiyoruz. Bu sıkıntılı süreci aşmak için profesyonel oyuncularımızdan resmi olarak fedakarlık istedik. Kendileri bunu inceliyor. Sağ olsun Selçuk kardeşim buna olumlu yaklaştı. Görüşmeler sürüyor. FIFA'nın belirlediği eşitlik, ekonomik durum ve uygunluk ölçütleri içinde bu süreci atlatacağız. Bütün sporcu kardeşlerimizle bu zorlu süreci atlatacağız." şeklinde görüş belirtti.

Cengiz, sportif açıdan küçülmeye gidip gitmeyeceklerinin sorulması üzerine, "Mevcut kadromuz, yeterli, kaliteli ve çok iyi. Bu kadro şampiyonluk için kuruldu. İnşallah ligler seyircili ya da seyircisiz başladığında yine ana hedefimiz olan şampiyonluğa yürüyeceğiz. Stratejik olarak alınacak kararla ne mevcut futbolcularımızı üzecek ne de geleceği daraltacak ortam isteriz. Camiamızın beklentisine uygun şampiyonluğa oynayacak kadroları her zaman kurarız. Ancak bütün dünyada belli bir süre ve toparlanma olana kadar hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Biz de bu durumda en iyi ve şampiyonluk karakteri olan camiamızın beklentilerine uygun şekilde hareket edeceğiz." diye konuştu.

"Galatasaray'da çare hiçbir zaman tükenmez"

Zor günlere rağmen Galatasaray'ın borsada işlem gören spor kulüpleri arasında en iyi durumda olduğunu vurgulayan başkan Cengiz, şöyle devam etti:

"Galatasaray, en iyi yanıtını şu anda borsada vermekte. Sponsorlarımız. 'Hayır buradayız.' dediler. Çünkü yanlış anlaşıldı. 30'u aşkın sponsorumuz, 40'a yakın lisansiye sponsorumuz var. Bunlardan maddi olarak geçici de olsa ödeme güçlüğü çekenler olabilir ama 70 sponsorumuz çok dik durdu. Bizim B ve C planlarımız var. Galatasaray'da çare hiçbir zaman tükenmez. Galatasaray'da önceki yılda 120 milyon lira olan sponsorluk geliri şu anda 220 milyon lira civarında. Bunun içinde ufak sapmalar olabilir ama hiç önemli değil. Bunları aşacağımızı düşünüyoruz. Türk halkı çok büyük bir halktır. Yaş ortalaması 30'dur. 40'lı yaşlardaki insanımız bile kaç ekonomik buhran, sıkıntı yaşamıştır bilmiyorum ama sonuna kadar mücadele karakteri olan bir toplumuz. Galatasaray da bu toplumun en önemli üyelerinden biri. Bana göre en önemlisi. Toplumun bu çimentosu asla bozulmaz. Sonuna kadar mücadele eder. Sponsorluk ve diğer gelirlerde derhal kendini toparlar. Bu toparlanma süreci belki 5, bekli 6 ay sürer ama mutlaka toparlanır."

"İstanbul olmazsa Rize'ye de Antalya'ya da gideriz"

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Süper Lig'de kalan 8 haftanın tek bir şehirde oynatılması durumunda İstanbul'un doğru bir tercih olacağını ve Futbol Federasyonunun (TFF) bütün giderleri karşılaması gerektiğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun bir süredir maçların oynanamadığını hatırlatan Cengiz, "İllaki bir şehir olacaksa, neden İstanbul değil? Yaza sarktığında en uygun yer İstanbul. İstanbul olmazsa Rize'ye de Antalya'ya da gideriz. Böyle bir karar alındığında TFF'nin bütün giderleri karşılaması gerekir. İstanbul bizim için daha doğru. İklimsel açıdan İstanbul'u tercih ederim. Ancak eylül ya da ekim ayına sarkacaksa, güneyde bir şehir de olur. Seyircili oynanacaksa kesinlikle herkesin kendi şehrinde oynaması gerekir. Beşiktaş maçında 10 milyon liraya yakın kaybımız oldu. Ülkemizin canı sağolsun. TFF'nin bu konuda inisiyatif alması gerekir. Kulüpler Birliği Vakfı da ortak bir karar alabilir. Ligler tekrar başladığında oynanış şekliyle ilgili kulüplerle istişare edilmeli. 'Ben yaptım oldu' mantığından çıkmamız gerekir." ifadelerini kullandı.

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"UEFA'nın en doğru kararı alacağına inanıyoruz"

Mustafa Cengiz, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen liglerin tamamlanması yönünde tavsiyede bulunan UEFA'nın süreci iyi yönettiğini aktardı.

UEFA ile sürekli iletişim halinde olduklarını vurgulayan sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Göreve geldiğimizde 2+1 yıl Avrupa'dan men edilme tehlikesi ile karşı karşıyaydık. Dört ay her gün UEFA'ya taşındık. İlk defa ikinci yapılandırmayı alan kulüp olduk. İtiraz edenler oldu. Biz de CAS'a gittik ve kazandık. Sancılı geçti ama UEFA ile iç içe olduk. UEFA Başkanı Ceferin düzgün bir insan. Elinden geleni yapıyor. Sağlam bir duruşu var. Toplantıda bunun sinyallerini verdi. Ceferin ile konuşmalarımız oldu. Aldıkları kararları destekliyoruz. En doğru kararı alacaklarına inanıyoruz." diye konuştu.

Maç takvimleri üzerinde henüz netleşmiş bir şey olmadığını anlatan Cengiz, "Bu virüsün 27 derecenin üstünde yaşayamadığı iddia ediliyor. Etkisini ve hızını yitireceği inancı var. Bu durumda liglerin de seyircisiz olarak haziran başlayabileceği tahmini var. Görüşümüz, liglerin tamamlanması. UEFA da bu görüşte. Liglerin tamamlanmasını istiyoruz. Ligler haziran, ağustos ya da eylül de bir şekilde bitecek." şeklinde konuştu.