Mustafa Cengiz: İlk maçtan itibaren seyircili oynamak istiyoruz

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ligin başından itibaren maçların seyircili oynanmasını talep ettiklerini açıkladı.

Başkanı Mustafa Cengiz, kulübün resmi televizyon GSTV aracılığıyla açıklamalar yaptı. Yeni bir kampanya başlattıklarını ve taraftarlardan destek beklediklerini söyleyen Mustafa Cengiz, "Beklentimiz büyük, taraftarımız en büyük gücümüz. Taraftarımızın da bizden bir beklentisi var. Özellikle orta sahaya transferler istiyorlar. Çok haklılar. Ben de bir taraftar olarak aynı istekleri yapıyorum. 2,5 - 3 yılda 38'e yakın futbolcu transfer etmemize rağmen, Galatasaray o kadar büyük bir marka ve büyük bir takım ki beklentilerimiz devamlı üst düzeyde. Beklentiler tek taraflı değil; benim de taraftarlarımızdan beklentilerim var. Onların bütün dediklerine katılıyorum. Onların da desteğiyle en kısa sürede halledeceğimize inanıyorum. Yeni bir kampanya başlattık, Gücümüz Sizsiniz! Lütfen GS Store'lara gidin. Forma, atkı, ne bulursanız alın. Biz bunu göreve başladığımızda, camiamız bize görev tevdi ettiğinde de başlattık ve çok başarılı bir kampanya yürüttük. Pandemiden ötürü bizim ve tüm kulüplerin içine düştüğü zor durum belli. Kulüpleri ayakta tutacak olan tek güç yine kendi camiaları ve taraftarları. #GücümüzSizsiniz kampanyamıza destek vermelerini, GS Store'lara gidip ellerinden geleni yapmalarını istirham ediyoruz. Böylece orta sahaya, forvete, tüm takıma yaptığımız transferleri dinamik ve sürgit bir şekilde devam ettirelim" dedi.

"Federasyona talebimizi ilettik"

Ligin başından itibaren maçları seyircili oynamak istediklerini de söyleyen Mustafa Cengiz, “Loca ve tribünlerde yüzde 30'luk kontenjan açıldı. Salgından ötürü stadımızın kapasitesinin yüzde 30'u oranında taraftarımızı maçlarımızda ağırlayabileceğiz. Biz aslında dördüncü maçtan itibaren değil, birinci maçtan itibaren seyircili oynanmasını TFF'den talep ettik. Taraftarlarımızın loca ve kombine satışlarımıza hücum etmesini istiyorum. Özellikle loca bırakmamasını diliyorum. En büyük gücümüz yine taraftarımız" dedi.

'de bir ilk niteliği taşıyan Galatasaray Mobil Uygulaması hakkında da konuşan Mustafa Cengiz, "İlklerin ve enlerin takımı olarak; üyelik bazlı, gelir getirici ilk mobil uygulamayı yayına aldık. Galatasaray Mobil Uygulaması tümüyle kulübün uhdesinde, tüm yetkileri kulübe ait olan uygulama. Lansmanı yapar yapmaz Avrupa'nın en güçlü serverları çöktü. SMS server’ları da çöktü. Uygulamada bazı Bug’lar var, hatalar var ama düzeliyor. İlginin artmasını istiyoruz. Bu düzelen uygulamaya girerek üye olmalarını istiyoruz. Oradan gelecek gelirler taraftarımıza transferler olarak dönecektir" ifadelerini kullandı.