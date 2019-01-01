Mustafa Cengiz: ''Hanım bile 'transfer yapmadınız' diye benimle konuşmuyor''

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, mali şartlar çerçevesinde kulübe en layık transferleri yapacaklarını belirtti.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kulübün borçlarıyla ilgili konuşan Cengiz, Galatasaray'ın rakipleri arasında en iyi durumdaki kulüp olduğunu belirtti. Transfer konularına da değinen başkan oyuncu takviyesi konusunda yeşil ışık yaktı.

''Ödememiz gereken çok yüksek miktarlar var''

''Şu anda ödememiz gereken çok yüksek miktarlar var. Üç ayda bir borçsuzluk belgesi alıyoruz. Biriken mali sorunlar var. Devlet kredilendirme yapmıyor... Türkiye'deki kulüplerin borcu toplamda 15 milyar TL'yi buluyor. Devlet, kulüplerimizin içine düştüğü mali durumlara çözüm yolu bulmaya çalışıyor.''

''Rakiplerimiz arasında en iyi durumda olan biziz''

''Bizim hesaplarımız meydanda. Yıllardır aldığımız her futbolcunun KAP bildirimini yapıyoruz. Rakiplerimiz yapıyor mu? Yapmıyor. Bu, bizim ne kadar şeffaf olduğumuzu gösterir. Rakip kulüpler içinde en iyi durumda olan biziz. Bunu da son 6 aylık raporlar net gösterdi.''

''Duygun Yarsuvat'ın sözlerine üzüldüm''

''Duygun Yarsuvat, bizim bilançoda 'cinlik' yaptığımızı söylüyor. UEFA'dan elde edeceğimiz muhtemel gelirleri bu yılın bilançosuna koyduğumuzu söylüyor. Çok üzüldüm. İnanamadım bunların söylendiğine. Biz uluslararası bağımsız bir şirketin denetimi altındayız. Bilançoda oynama yapmışsak bu zaten suçtur. Kaldı ki ayrıca UEFA denetimindeyiz. Bunun dışında bir yabancı şirket tarafından daha denetleniyoruz. Bu denetlemeler sonucunda UEFA'dan geçerlilik raporu aldık.''

''Hanım bile transfer yapmadık diye benimle konuşmuyor''

''Üzerimizdeki baskıyı biliyorsunuz. Hanım bile 'Transfer yapmadınız' diye benimle konuşmuyor! Dün gece saat 4 buçuk gibi eve gittim. Son 10 günde 2'ye 3'e bölündük transfer çalışmaları için. Niye böyle oldu, biz de anlamıyoruz. Hiç ummadığınız şeyler karşınıza çıkıyor. Bunu ifade edemem çünkü karşıdaki kulübe saygısızlık olur. Herkes edebine göre davranır. Listeyi 4-5 futbolcuya indirdik. Bir terslik olmazsa hayırlı olacağına inanıyoruz. Taraftarımıza ve camiamıza, en uygun mali şartlarla layık olan transferleri yapacağız. Kimse bize baskıyla, tehditle, hakaretle Galatasaray'ın parasını sokağa attıramaz.''