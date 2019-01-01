Mustafa Cengiz: Hakemler Galatasaray'a karşı çok cesur

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fatih Terim'e verilen 4 maçlık cezanın ardından açıklamalarda bulundu.

İstikbal Mobilya maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Fatih Terim, 4 maç ceza aldı.

Konuyla ilgili olarak GSTV'de konuşan Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde:

"Bu ceza açıklamasının özellikle saat 19:05'te yapılması beni buraya getirdi. Bunu yakıştıramadım. TFF herhangi bir kulübün kurumu değildir. Siz mevzilenmenizi belli bir takıma karşı alırsanız, cephenizi buna göre kurarsanız, bu durum ne bu cepheyi kuranlara ne de bu cepheden medet umanlara hayır getirir. Niyetinizin kötü olmadığını kanıtlamalısınız. Bu tip hataların iyi niyetle açıklanması mümkün görünmüyor."

"Teknik yardımcımıza fiziki saldırı yapıldı, ceza yok!"

"Sevgili hocamızla dün bu konuyu özellikle görüştüm. 'Siz organize kötülük derken herhangi bir kurumu hedef aldınız mı?' diye sordum. Almadığını söyledi. Bize karşı verilen tepkilerin daha organize olduğunu söyledi. Deplasman maçlarımızda yedek kulübümezin arkasına militan unsurlar yerleştiriliyor. Ve bunlar özellikle hocamıza ve teknik heyetimizdeki isimlere yönelik hakaret ve küfürler ediyorlar. Son maçımızda maalesef teknik yardımcımıza fiziki darbede bulunuldu. Ben, saat 19:05'te yapılan bu tarihi ceza açıklamasında bu saldırıya ilişkin bir ceza görmedim. Hocanın verdiği tepkilerden biri bu. Bu saldırılar rastgele değil, organize yapılıyor. Aynı şey bizde olsa biz kendi seyircimize en ağır cezayı veririz. Kastettiğimiz şeylerden biri de bu."

"Hakemler Galatasaray'a karşı çok cesur"

"Galatasaray'a karşı sevgili hakemlerimiz çok cesur. Buna bir şey demiyoruz. Ama aynı cesaretin rakiplerimize karşı da gösterilmesini umuyoruz. İşte tepkilerden biri bu. Bu ne derece organize bilemeyiz. Ama görünen o ki, bize karşı verilen tepkinin şiddeti artmış durumda. Bundan rahatsızız. Biz er meydanından kaçmayız. Finansal Fair Play'e en uygun şekilde takımımızı kurduk, mali açıdan kulübü zor duruma düşürmeden bir şeyler yapmayı çalışıyoruz. Önümüzün bu şekilde kesilmesine anlam veremiyorum. Geçen sezon 17 kulüp Galatasaray'a karşı bildiri yayınladı. 17 kulübün imzası yok. Daha da komiği, Kulüpler Birliği defterinde böyle bir karar yok. Sadece internet sitesinden ve 8 kulüp tarafından yayınlanıyor. İçerik de içler acısı"

"Böyle bir uygulama yapamazsınız"

"Kulüpler Birliği Başkanı, tüm kulüplerin başkanıdır. Tüm kulüplerin çıkarını düşünmek zorundasınız. Siz çıkıp 'Galatasaray'ın son iki şampiyonluğu lekelidir' diyerek en büyük lekelemeyi TFF'ye karşı yapıyorsunuz. Siz Türk futbolunun marka değerini yok etmeye kalkarsanız bu ne size ne de Türk futboluna fayda getirir. 'Galatasaray'ın lehine hata yapanları cezalandırıp, aleyhine hata yapanı onurlandırırım' uygulamasını yapamazsınız. Bu olmadı. Yarın bu sizin de başınıza gelir. Adalet herkes için gereklidir derken bunu kastediyoruz. Ben neden ayrıcalık isteyeyim ki?

"Silah ile tehdit edenlere 11 gün ceza verildiğini gördük"

Silah sözcüğünü kullananıp hakem tehdit edenlere 11 gün ceza verildiğini gördük. Aynı hafta rakip takım teknik direktörüne bakıyoruz. Daha ağır konuşmuş. Hocamıza verilen bu cezayı asla onaylamıyoruz. Bu yanlışın bir şekilde düzeltileceğini düşünüyorum. Bu haksız ceza, cürüme eşit değil. Hocanın sözleri bir kuruluşu hedef almıyordu. Genel tepkilere bir yanıt vardı"

"Fikret Orman; deme güzel kardeşim, deme!"

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"Türk futbolunda düşmanlıkları en aza indirmemiz gerekir. Hepimiz ne konuştuğumuzu bilelim. Sevgili Fikret Orman'dan şunu bekliyorum; deme güzel kardeşim, deme! Bir taç yanlışından yediğin gol nedeniyle bir camianın şampiyonluğunu lekelemeye çalışma, yapma. Elbette hatalar yapılıyor. VAR'da bile hata yapılıyor. Hatalar zaten VAR ile birlikte en aza inecek. Daha sakin, daha ne konuştuğunu bilen söylemlerde bulunmamız şart. Bugün cezanın 19:05'te yayınlanması yüreğimizi yaraladı. Bu hareketin soruşturulması gerekiyor. Bunun sorumlularını bulmak TFF'nin sosyal görevidir"

"Falcao'yu görünce diğer duruşların ne olduğunu anladım"

"Falcao'nun duruşu beni çok etkiledi. Daha önce bir takım tecrübeler yaşadım. Menajerler vasıtasıyla müthiş duruşlar aktarıldı. Sorasında Falcao'yu gördüm ve diğer duruşların ne olduğunu anladım. Adam 1.5 ay önce evini terk edip otele yerleşti. Galatasaray için bunları yaptı. Falcao'ya yıllık 9 milyon euro'dan iki yıllık sözleşme önerdi. O, Galatasaray'ı seçti. Galatasaray'da Avrupa şampiyonluğu yaşasa bile o parayı alamıyor. Alsa bile canı sağolsun. Falcao'ya bonservis ödemedik. Bunun için son saniyeye kadar çarpıştık. Transferi 23:20'de açıkladık. Açıktan Monaco'ya para verdiğimiz iddiaları var. Para kime gittiyse yanlış havale olmuş! Geri göndersin. Böyle bir şey yok"