Mustafa Cengiz: Galatasaray taraftarını sokağa mı dökmek istiyorlar?

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Trabzonspor taraftarlarının Taksim'de bulunan GS Store'a saldırmasına tepki gösterdi.

Akşam saatlerinde oynanacak olan Beşiktaş - Trabzonspor maçı öncesi, bordo mavili taraftarların Taksim'de bulunan GS Store'a saldırmasına dair Galatasaray cephesinden ilk açıklama geldi.

GS TV'de canlı yayına katılan Mustafa Cengiz, "Galatasaray'ın sabrını sınıyorlar. Galatasaray taraftarlarını sokağa mı dökmek istiyorlar?" ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Galatasaray üzerinde oyunlar oynanıyor"

"Galatasaray üzerinde oyunlar oynanıyor. Taraftarlarımız hiçbir zaman sokaklara inip, yakıp yıkmamıştır. Güvenlik güçlerinin ve devletimizin çok dikkatli olması gerekir. "

"Klasik söylemlerden bıktık"

"Biz klasik söylemlerden bıktık. Bu eylemi yapanlar Vakfı Kebir taraftarı değil. Trabzonspor camiası bu davranışı yapanları destekliyor mu, yandaş mı, karşı mı? Biz Trabzonspor camiasının vereceği yanıtı bekliyoruz."