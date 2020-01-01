Mustafa Cengiz, Fenerbahçe maçını izlemeye Kadıköy'e gelecek mi?
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AA
Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye Ülker Stadyumu'nda konuk olacak.
Zorlu mücadele öncesi Galatasaray 42 puanla üçüncü, Fenerbahçe ise 38 puanla altıncı basamakta yer alıyor.
Sarı kırmızılı ekip ezeli rakibini mağlup etmeye başarırsa 1999-00 sezonundan bu yana Kadıköy'de ilk kez kazanmış olacak.
Mustafa Cengiz, Kadıköy'e gidecek mi?
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, zorlu Fenerbahçe maçında takımıyla birlikte Kadıköy'e gideceğini söyledi.
Karşılaşma 23 Şubat Pazar günü oynanacak ve saat 19:00'da başlayacak