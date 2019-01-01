Mustafa Cengiz: Fatih Terim'in tepkisi bir uyarıdır

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Fatih Terim'in dün gerçekleştirilen idman esnasında bazı muhabirlere yaptığı uyarıya açıklık getirdi.

Türk Telekom Stadı'nda Terra Pizza ile yapılan forma sponsorluk anlaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Mustafa Cengiz teknik direktör Fatih Terim'in dün antrenmanda bazı muhabirlere yaptığı uyarıya değindi

Cengiz "Hocamızın verdiği tepki, 'ın verdiği tepkidir. Bu tepki bir uyarıdır, asla bir kara liste olayı değildir. Bu uyarı ne o basın emekçilerine ne de bağlı oldukları kurumlara yapılmıştır. Bu, Galatasaray'a karşı yapılmak istenen algıya, iftiraya ve oluşturulmak istenen baskıya bir tepkidir. Lütfen bunu ciddi olarak algılayın. Bu tepki o kurumlara değildir. Hele TRT karşımızda değil, her zaman yanımızda. Galatasaray olarak bizim için devletimiz ve milletimiz her şeyden önce gelir" ifadelerin kullandı.

Falcao sorusunu yanıtlamadı

Mustafa Cengiz, transfer gündemlerinde olan Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao ile ilgili soruyu yanıtlamadı.

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Bir basın mensubunun "Bir önceki sponsorunuz Emre Akbaba transferinde destek vermişti. Terra Pizza da Falcao transferinde destek verecek mi" şeklindeki sorusu üzerine Mustafa Cengiz, "Ahiret sorusu sordun" demekle yetindi.

Cengiz, transfer döneminin bitmesinden sonra basın toplantısı düzenleyeceğini de sözlerine ekledi.