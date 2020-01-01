Mustafa Cengiz: Fatih Terim'in sağlığı gayet yerinde

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Başkanı Mustafa Cengiz, koronavirüse yakalanan Fatih Terim'in sağlığının iyi durumda olduğunu belirtirken kendisinde ise herhangi bir belirti olmadığını söyledi.

Cengiz, ayrıca, Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesinde ve sonrasında maçların seyircili ve seyircisiz oynanması ya da ertelenmesi konusundaki tavırlarının nelere dayanarak oluştuğuna dair de detaylı açıklamalarda bulundu.

Kulübün resmi televizyon kanalı GSTV'nin yayınına konuk olan Cengiz şunları söyledi:

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"Hocamızın sağlığı gayet yerinde"

"Fatih Terim hocamızla görüştüm. Sağlığı gayet yerinde. Karşılıklı espriler yaptık. Sevenler sevinsin, rakipler daha fazla çalışsın hocamız sahalara döndüğünde.

Bende hiçbir şey yok. Belirti yok, ateş yok, öksürük yok. Bilinen belirtilerin hiçbiri yok. Test yapıldı. Sonuçları bekliyoruz. Umarım hayırlısı gelir. Velev ki korona çıktı. Bizim sevgili bilim insanlarından, doktorlardan aldığımız bilgi şu şekilde: Kitle bunu bir şekilde geçirecek ve bir bağışıklık kazanacak. Yüzde 80 oranında yakalanılacağı ifade ediliyor. Geriye kalan yüzde 20 için devletimiz mücadele ediyor.

Risk grubundakilerin zarar görmemesi için devlet neredeyse Kurtuluş Savaşı gibi bir mücadelenin içinde. Bizim bu noktada devletimizin yanında, onunla birlik olmamız lazım. İlgili bakanlıkların bütün yönerge ve talimatlarına uymamız gerekir. Galatasaray Spor Kulübü olarak Çarşamba gününden itibaren "Evde kal, evde çalış" sloganıyla departmanlarımızı evde çalışmaya sevk ettik.

Bu bir pandemi. Bu salgından kaçış görünmüyor. Önemli olan vücut direncini en üstte tutarak yönergelere titizlikle uyarak bu salgını atlatmak."

"Devletimiz ne derse odur"

"Biz uyarılarımızı yaptık. Hala bazı algı peşinde koşanlar sanki biz maçların seyircili oynanmasını istemişiz gibi konuşuyorlar ve kronolojik sıraya uymuyorlar. Devletimiz ne derse odur. Ama bir önerimiz varsa Galatasaray kültüründe bu öneriyi sunarız. 12 Mart Perşembe günü devletimiz maçların seyircili oynanacağını ilan etti. Sonrasında 'deki ilk korona vakası çıktı. Bütün insanlar marketleri boşalttılar, müthiş bir panik havası yaratıldı. Devletimiz bu paniği önlemek için bütün araştırmaları yapmaya başladı. Devletimiz seyircili oynanacağını ilan etti. TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir de bunu ilan etti. Biz de bir sponsorluk lansmanımız vardı. Halk panik içindeydi, boşalmadık raf kalmadı. Biz dedik ki devletimiz bunu seyircili oynatacak, biz anca dezenfekte yapabiliriz, panik yapmayalım, korkuya gerek yok. Provokasyonlara, panik yaratanlara, beşinci kol gibi çalışanlara dikkat edin. Ulusun birlik beraberliğini camialar üzerinden bozmaya çalışanlara dikkat edelim, dedik.

Spor bugün var, futbol bugün var yarın yok. İnsan hayatından değerli hiçbir şey yok. Biz önce tabii ki kendi milletimizi düşünüyoruz. Aynı akşam devletimiz bir karar aldı. 12 Mart Perşembe saat 19:00'da devletimizin aniden bir kararla seyircisiz oynatma kararıdır. Biz de şaşırdık. TFF seyircili dedi, ona göre önlemimizi aldık. Akşam seyircisiz dedi. Ona da saygı duyarız. Hemen devletimizle iletişime geçtik, aldığımız izlenim bizim bilmediğimiz bir şeyler olduğu şeklinde. Biz öneri olarak dedik ki, akredite 1500'e yakın insan var. Sadece protokolde 60m2'de yüz kişiydik. Değerli rakibimiz Beşiktaş'ın yöneticileri ve görevlileri de bizimle beraberdi. Onlar da aynı risk altındaydı. Bizim bunu seyircili ya da seyircisiz oynatma yerine erteleme istememizin amacı ne olabilir? Puan ve puanlar mı? Asla. Bizim kalan 8 maçımızın 5'i deplasmanda zaten, biz seyircisiz oynatmada avantajlıyız. Biz bunu istemedik. Futbolcularımız huzursuzdu, maça çıkmama düşüncesindelerdi. Fatih Hocamız büyük çaba gösterdi ve futbolcuları tek tek ikna etti."

"TFF bu süreci sağlıklı yürütememiştir"

"Biz hiçbir zaman bir avantaj elde edelim demedik. Tehlike büyükse erteleyelim dedik. Maalesef, TFF müthiş bir inatla ligin seyircisiz devam etmesini istedi. Biz bunun tehlikesini gördük. Futbolcular sahaya çıkmak istemiyorlar. Bizden başka da bunu konuşan olmadı. Bir tek, sağ olsunlar, Basketbol Takımı bir bildiri yayımladı. Biz bu süreçte çok rahatsız olduk. Anlatmak istediklerimizi anlatamadık. En son Nihat Bey'i aradım. Bu maçların ertelenmesinde hayır var, dedim. 8 maç kalmış, bunları haftada iki maç oynayarak 1 ayda tamamlarız. Mayısta da tamamlarız, temmuzda da, ağustosta da... Devletimiz bize ne zaman yol verirse, başlayabilirsiniz derse o zaman bitiririz.

Bu bir sağlık sorunu, biz bu nedenle ertelemek istedik. "Stadı dezenfekte ettik buyrun gelin" dediğimizde devletin aldığı karar seyircili oynama şeklindeydi ve buna uyduk. Devlet bugün "Çıkın seyircisiz oynayın" derse biz buna da uyarız. Çünkü devlet önlemlerini almıştır, kontrol sağlanmıştır, biz de buna uyarız.

TFF bu süreci sağlıklı olarak yürütememiştir. Bu bir sağlık sorunu. Bu sebeple erteleme istedik. Nihat Bey bana, 'Kulüpler Birliği ıslak imza getirmezse ikna olmam' dedi. Sayın Sepil'i aradım, tavsiye yazısı istedim. Fakat Sepil 4 kulübün imzalamadığını söyledi. Bu kulüplerin hepsini açıklayamam ama bu dört kulübün içinde yok. Fenerbahçe erteleme istedi. Aflarına sığınarak bunu açıklıyorum. Yiğidi öldür, hakkını teslim et."

"Kimse hastalanmasaydı da biz hiç puan alamasaydık"

"Kimsenin burnunun kanamasını istemem. Buna bütün camialar dahil. Ben iki yıldır başkanım. Bana hiçbir camia aleyhine kimse bir şey söyletemez. Biz hepsinin iyiliğini isteriz. Dürüst bir mücadele içerisinde yarışılmasını isteriz. Biz bunu demek istiyoruz.

Bu ülkenin birliğini, kardeşliğini puan ya da puanlar için yok etmeyin. Keşke Fatih Hocam, Abdurrahim Bey, Şükran Hanım, Göksel Bey hastalanmasaydı da biz hiçbir maçta puan alamasaydık. Bunun samimiyetle söylüyorum. Hiçbir şey insan hayatından daha değerli değildir."

"Futbolcular çok huzursuzdu"

"Türk sporcular daha rahatlar. Rahatlık derken vurdumduymazlık anlamında değil. Türkiye'nin durumunu, gelişmeleri Türkçe bildikleri için daha rahat izleyebiliyorlar. Yabancı futbolcularda bir panik yaşandı. Pazartesi günü hocamın çok haklı bir tepkisi vardı, biliyorsunuz. Tüm söylediklerimize rağmen bir türlü derdimizi meramımızı anlatamadık. Hocamız futbolcularla iç içe. Onların feryadını, serzenişini biliyorlar. Haklı bir tepki verdi hocamız. Sert bir tepkiydi. Daha önce dediğim gibi, biz seyircisiz oynama konusunda çıkar olarak avantajlıyız. 8 maçın 5'i deplasman. Buna rağmen bunu istemedik. Bazı kulüpler bize bazı futbolcuların antrenmanlara gelmediğini söylediler, futbolcuların başkaldırdığını söylediler.

Bizim futbolcularımızda bir tepki oluştu. Bütün futbolcular da oluştu. Bizde oluştu da deplasmana gideceğimiz takımda oluşmadı mı? Oluştu. Futbolcular kendi aralarında yıldırım gibi mesajlaşıyorlar. Onlar da tedirgin, onların da ailesi var, eşi çocuğu var. Onlar da haklı. Elde edeceği ücret, puan, sağlığından önce gelmez, gelmemeli. Onlar çok huzursuzdu. Kulüpler Birliği toplantısında bunları da dile getirdik.

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Salgın kontrol altına alınmadıkça devletimiz toplu hiçbir faaliyete izin vermez. İnşallah bu tarih en kısa zamanda olur. Nisanda olur, mayısta olur, haziranda olur... Veya eylülde olur. Her halükarda liglerin askıya alınması gerekir. Ertelemenin askıya dönmesi de gerekir. Devlet buna karar verir, futbolcuların tekrar form durumunu yakalaması için en az 10-15 gün süre verilirse biz bu ligi maksimum 1 ayda bitiririz. Her şey tarihe endeksli."

"Sözleşmeler liglerin bitiş tarihine endekslenmeli"

"TFF'nin mutlaka FIFA'yı ikna etmesi gerekir. Mayısta sonlanan futbolcu kontratlarının mutlaka liglerin bitiş tarihine endekslenmesi gerekir. Yoksa çok ciddi sözleşme sorunları çıkar ve içinden çıkılamaz. Bütün dünya için konuşuyorum. Bununla ilgili UEFA çok ciddi çalışıyor. UEFA ciddi profesyonellere sahip. Bu bağlamda ben UEFA'ya çok güveniyorum. Biz FFP nedeniyle devamlı onlarla irtibat halindeyiz.

Ben özür beklemiyorum. Tek başımıza mücadele verdik. Bizi anlamadılar. Bugün haklı çıkmaktan ben şahsen utanıyorum. Umarım bizi eleştiren arkadaşlarımız da utanır diye düşünüyorum. Özür dilemelerini de beklemiyorum."