Mustafa Cengiz: Falcao, Monaco'nun 9 milyon euro'luk teklifini reddetti

Mustafa Cengiz, Falcao'nun Galatasaray'a gelmek için Monaco'nun yıllık 9 milyon euro'luk teklifini reddettiğini açıkladı.

Başkanı Mustafa Cengiz, büyük uğraşların sonunda gerçekleşen Radamel Falcao transferinin perde arkasını açıkladı.

Kolombiyali golcünün Galatasaray’a gelmeyi çok istediğini söyleyen Cengiz, “Falcao ile üç ay görüştük. Daha önce bazı tecrübeler yaşadım. Menajerler vasıtasıyla bize müthiş duruşlar aktarıldı. Sonrasında Falcao’yu gördüm. Diğer duruşların ne olduğunu anladım. Ben böyle duruş görmedim. Adam ’da evini terk edip otelde yaşamaya başladı. Bunların hepsini Galatasaray için yaptı” dedi.

Falcao’nun Galatasaray için Monaco’nun teklifini reddettiğini de belirten Cengiz, “Yıllığı 9 milyon euro’dan 2 yıllık sözleşme teklif ettiler. Ama Galatasaray’da oynamak için bu teklifi reddetti. Falcao, Galatasaray’da Avrupa şampiyonluğu yaşasa bile bu parayı alamayacak” diye konuştu.

Monaco’ya el altından para verdikleri şeklinde asılsız iddiaların olduğunu da söyleyn Cengiz, “Açıktan Monaco’ya para verdiğimiz iddiaları var. Para kime gittiyse yanlış havale olmuş! Geri göndersinler. Böyle bir şey yok. Biz bonservis ödememek için son saniyeye kadar çarpıştık. Dikkat ederseniz transferi son saatte açıklayabildik” ifadelerini kullandı.