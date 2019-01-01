Mustafa Cengiz ile Dursun Özbek bir araya geldi
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AA
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, eski Başkan Dursun Özbek ile bir araya geldi.
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Eski başkan Dursun Özbek, geçirdiği 2,5 sezonluk görev süresince kendi cebinden verdiği paraları geri almak amacıyla sarı kırmızı kulübe icra takibi başlatmıştı.
Fanatik'ten Yakup Çınar'ın haberine göre Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak bu konuyu görüşmek amacıyla Dursun Özbek ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Bu görüşmede taraflar arasında uzlaşma sağlandı ve Özbek'in 13,5 milyon euro'luk alacağının taksitler halinde ödenmesine karar verildi.