Mustafa Cengiz: CAS, Galatasaray'ın itirazını kabul etti, men tehlikesi yok

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Avrupa'dan men cezasına ilişkin CAS'a yaptıkları itirazın kabul edildiğini camiaya müjdeledi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV'nin özel yayınında açıklamalarda bulunurken sarı-kırmızılı taraftarların da yüreğine su serpti.

Finansal Fair Play anlaşması sonrası komitenin yeniden yargılanma kararı verdiği Galatasaray, CAS'a itirazda bulunmuştu. Mustafa Cengiz, bugün 14:30 itibarıyla CAS'ın kararı açıkladığını ve davayı kazandıklarını ifade etti.

''Avrupa'dan men tehlikesi kalktı''

Mustafa Cengiz CAS sürecini değerlendirirken müjdeyi şu sözlerle verdi;

''24 Ocak'ta göreve geldik, 25 Ocak'ta UEFA ile görüştük. 147 milyon euro'luk zarar neticesinde Avrupa'dan men cezası alacağımızı söylediler. Biz de onlardan 4 ay istedik, iyi yola gireceğimizin sözünü verdik.''

''Galatasaray'ın bu kadar zarar etmesine rağmen men cezası gelmemesine üst yargı itiraz etti. Türkiye'den de bu komiteyi aleyhimize beslediler. Bu komite, bize tanınan 4 yıllık anlaşmayı bozma hakkına sahip. Komite bize karşı olmasına rağmen bizim yeniden yargılanmamızı istedi. Biz bundan rahatsız olduk ve CAS'a başvurduk.''

''CAS itirazımızı kabul etti ve komiteye karşı açtığımız davayı kazandık. Galatasaray için Avrupa'dan men tehlikesi kalktı.''

''Bizimle uğraşanlara teşekkür ederim''

''Bizleri sürekli UEFA'ya şikayet ederek bizim mücadele azmimizi yüksek tutan, bizi uyanık tutan bazı kesimlere de özel teşekkür ediyorum. Bizimle uğraşanlar artık yorulmasınlar, çaba göstermesinler gerek yok. Rakiplere de saygı duymak gerek. Bizimle uğraşsınlar, bu bizi diri tutar. Bu yüzden onlara teşekkür ettim.''