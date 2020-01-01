Mustafa Cengiz: Bazı takımlar, Galatasaray hangi futbolcuyu istese ona yöneliyor

Mustafa Cengiz, Gaziantep maçının hakemini eleştirirken, Mert Hakan Yandaş transferinde Fenerbahçe'nin devreye girmesi hakkında konuştu.

Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV'de gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Cengiz, Süper Lig'in 28. haftasında 3-3'lük skorla berabere kaldıkları Gaziantep FK maçıyla ilgili olarak, "Hiçbir maçı terk etmem, sonuna kadar izlerim. 66. dakikada 3-1 öndeydik. O dakikadan sonraki oyun için Gaziantep'i tebrik ederim. Ben burada teknik heyeti de oyuncuları da eleştiremem. Burada eleştireceğim tek insan maalesef hakem oldu" şeklinde konuşurken hakem Alper Ulusoy'u eleştirdi:

"Ben Türk hakemliğinin dürüst olduğuna inanıyorum. Hiçbirinin art niyet taşımadığına inanmak istiyorum ama son iki maçtır benim kuşkularım arttı. Hele 6 saniye kuralı kaç senedir uygulanmıyor. Aynı maçta rakip takım kalecisi 16-18 saniye topu tutmuş. Sevgili Alper Ulusoy, onu niye çalmadın? Son saniyede bir şey yarattığı yönünde bir kuşku oluştu bizde. Gaziantep'in attığı ikinci gol, Ankaragücü maçının kopyasıydı. VAR'da oturan hakem de Cüneyt Çakır'dı. Bari dünkü maçtan ders alsaydı. Orada iptal etti, burada golü verdi. Ben ilgili mercilerle görüştüm. Sadece yorumlarımı sundum. Şimdi ne olacağını bekliyoruz. Bir şey diyemiyorum."

Daha fazla takım

"Yapılan tüm eylem ve işlemlerin virgülüne kadar haberim var. Taraftar endişe etmesin. Meydan ıssız zannetmesinler. Utanıyorum söylemeye ama iyisinden de kötüsünden de, her şeyden haberim var. Oluşan algı şampiyonluğu elimizden almayı çalıştıkları yönünde. Rakiplerimiz alınmasın ama Galatasaray, 'nin en büyük camiası. Rakipler tabii ki bunun önünü kesmek zorunda. Onu da anlayışla karşılıyorum."

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"Önümüzü kesmek istiyorlar gibi bir algı var"

"VAR'a gittiğinizde siciliniz bozulur denmiş. Bu nedenle hakemler VAR'a gitmemeye çalışıyorlar. İkinci gol bariz, faul bariz, faulden sonra Selçuk'a yapılan hamle de faul. Ben bunu sadece bir maç değil, bir süreç olarak görüyorum. Önümüzü kesmek istiyorlarmış gibi bir algımız var camia olarak. Biz direnemedik, sağlık olsun. Teknik heyetim de, futbolcularım da çok değerli. Biz bunu bir şekilde telafi eder ve yine hiç pes etmeyecek şekilde yolumuza devam ederiz. Biz bir maçla dağılamayız. Biz pes eden bir camia değiliz. Beraberliğe şampiyon olmuş gibi sevinen bir takım değiliz. Nasıl şu anda dünyanın sayılı 4-5 takımından biriysek, bir gün en tepeye de ulaşacağız. Biz kimseye boyun eğmeyiz."

"Bazı takımlar, Galatasaray hangi futbolcuyu istese ona yöneliyor"

Mustafa Cengiz, Mert Hakan Yandaş transferi için devreye giren hakkında ise, "Rakibin talip olduğu bir oyuncuya başka bir takımın rakibin dengesini bozmak için yanlış yollara girdiğini görüyoruz. Bazı takımlar Galatasaray hangi futbolcuya gitmişse ona yöneliyor. Bu da bir taktik herhalde. Biz Galatasaray'ız, biz bizi istemeyeni istemeyiz. Biz Ali Sami Yen kültürüyle yetiştik. Rakibi açığa düşürerek iş yapmayız. Mertçe ve açıkça sahada mücadele ederiz" ifadelerini kullandı.

"Tribünde taraftar neyse ben oyum"

Cengiz, geçirdiği ameliyatlar hakkında da konuşurken, bu süreçte her zaman Galatasaray ile ilgilendiğini de belirterek sözlerine şu şekilde devam etti:

"Murphy kurallarından biri der ki, 'Hiçbir terslik tek başına gelmez'. Bana gelen terslik de 3 tane ve çok ciddi. Fakat azim ve doktorların desteğiyle bu sese ulaştım. Pandemi sürecinde 1.5 ay önce ilk ameliyatımı oldum. 8-12 aylık iki tümördü, doktorum bana söylemeden üçüncü tümörü de almış. Cevap veremeyeceğim kadar çok mesaj aldım. Onlara şükran borcumu anlatamam. Öyle mesajlar geldi ki kendimi yaşamakla zorunlu hissettim. Kendim kendim olmaktan çıktım. Ben bu camiada başarılıysam, bu camiayı temsil ediyorsam son nefesime kadar bu camiaya hizmet etmeye zorunluyum. Tribünde taraftar neyse ben oyum. Temsil edemediğime, başarılı olamadığıma inandığımda ise çekilirim."

"Düşmanı yenemeyen sıradan toplumlar birbirini yer" diye bir söz vardır. Ben bunu böyle görmüyorum. Şu an bir çatışma, bir toplumsal ayrışma gibi bir şey var ama ben bunu sahiplenme olarak görüyorum. Galatasaray'a sahip çıkıyorlar, bu da beni mutlu ediyor. Ben komadan çıktım, Yusuf bey ve Abdürrahim beyi görür görmez bankayla ilgili bir şeyler söyledim. İkinci ameliyattan uyandım, yöneticilerimize yine bir telefon edip beni aramalarını istedim, Galatasaray'la ilgili bir şeyler söyledim. Bunu övünmek için söylemiyorum ama içinde bulunduğumuz süreç bir saniye bile durmamamızı gerektiriyor. 1.5 aydır neredeyse her gün burada toplantı yaptık, doktorlar bizi yakaladı arkadaşlarımızı kovduğu durumlar oldu. Bunu takdir alma duygusuyla söylemiyorum. Yönetici arkadaşlarıma yapılan haksızlığı onaylamıyorum. Hiçbir arkadaşım çıkarı için bu işi yapmıyor. Camiam da bunu bilsin."