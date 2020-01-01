Mustafa Bilazer: Oyunumuz siyah ile beyaz arasında gidip geliyor

Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Muzaffer Bilazer, Rizespor maçına kötü başladıklarını ancak sonrasında toparlanarak kazandıklarını dile getirdi.

Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 5-2 yenen 'un yardımcı antrenörü Muzzafer Bilazer, "İkinci yarı oyuncu değişikliği ile hem oyunda üstünlüğü hem de skoru elde ettik." dedi.

Beşiktaş maçında gördüğü sarı kartla 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düşen teknik direktör Hüseyin Çimşir'in yerine takımın başında sahaya çıkan Muzaffer Bilazer, basın toplantısına katıldı.

Bilazer, konuşmanın kolay olmadığı belirterek, "İdlib'de şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerinin ve tüm ülkenin başı sağ olsun. Maça gelince son dönemlerde yaşadığımız sıkıntıyı bu maçta da ilk yarıda yaşadık. Oyun bazen siyah ile beyaz arasında gidip geliyor. Çok coşkulu başlayamadık. Rizespor'un orta saha kurgusuna cevap veremedik." diye konuştu.

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"İkinci yarı oyuncu değişikliği ile hem oyunda üstünlüğü hem de skoru elde ettik." ifadesini kullanan Bilazer, "Sadece bir an lazımdı. O anda goller gelince istediğimiz skoru elde ettik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Rizespor'a da bundan sonraki maçlar için başarılar diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Bilazer, bir basın mensubunun sakatlıktan dönen Nwakaeme ile Abdülkadir Ömür'ün sonraki maçlarda daha fazla süre alıp alamayacağına yönelik sorusu üzerine de şunları kaydetti:

"Hafta arasında kupa maçımız var. Gaziantep maçına kadar 6 günlük süremiz var. Abdülkadir Ömür için adım adım gitmek durumundayız. Nwakaeme için bir sorun olacağını düşünmüyorum. Arka adalesinde sorun vardı. Çok önemli değildi. 45 dakika tempo çıkardığı için haftaya maçta da bizle birlikte olacağını düşünüyorum."