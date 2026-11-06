Ferencvaros San Siro'da Milan'ı sürpriz bir şekilde 2-0 mağlup etti ancak Macar bir ultra taraftarın Milano seyahati mutlu sonla bitmedi. Polis, daha önce Duomo Meydanı'nda üzerinde Benito Mussolini'nin yüzü bulunan bir tişörtle görülen 50 yaşındaki taraftarın, stadyum girişindeki kontroller sırasında kimliğinin tespit edildiğini açıkladı. San Siro'daki turnikelerde tespit edilen Macar taraftar hakkında, 205/1993 sayılı Kanun'un 2. maddesinde belirtilen suç kapsamında tutuksuz olarak soruşturma başlatıldı ve tişörte el konuldu.

Milano Emniyet Müdürü ayrıca yabancı taraftar hakkında beş yıl süreyle Daspo adı verilen önleyici tedbir kararı aldı. Bu kararla taraftarın tüm spor tesislerine girişi İtalya'da ve Avrupa Birliği'nin diğer üye ülkelerinde düzenlenecek tüm futbol müsabakaları için yasaklandı. Devlet Polisi, maç öncesinde Duomo Meydanı'nda meydana gelen suç teşkil eden eylemlerin sorumlularını tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.