24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Nottingham Forest FC v Ferencvarosi TC - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport
Çeviri:

Mussolini tişörtü giyen Ferencvaros ultrasına stat yasağı: Avrupa genelinde statlara girişi yasaklandı

Ferencvaros San Siro'da Milan'ı sürpriz bir şekilde 2-0 mağlup etti ancak Macar bir ultra taraftarın Milano seyahati mutlu sonla bitmedi. Polis, daha önce Duomo Meydanı'nda üzerinde Benito Mussolini'nin yüzü bulunan bir tişörtle görülen 50 yaşındaki taraftarın, stadyum girişindeki kontroller sırasında kimliğinin tespit edildiğini açıkladı. San Siro'daki turnikelerde tespit edilen Macar taraftar hakkında, 205/1993 sayılı Kanun'un 2. maddesinde belirtilen suç kapsamında tutuksuz olarak soruşturma başlatıldı ve tişörte el konuldu.

Milano Emniyet Müdürü ayrıca yabancı taraftar hakkında beş yıl süreyle Daspo adı verilen önleyici tedbir kararı aldı. Bu kararla taraftarın tüm spor tesislerine girişi İtalya'da ve Avrupa Birliği'nin diğer üye ülkelerinde düzenlenecek tüm futbol müsabakaları için yasaklandı. Devlet Polisi, maç öncesinde Duomo Meydanı'nda meydana gelen suç teşkil eden eylemlerin sorumlularını tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin