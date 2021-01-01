Muslera'dan eski günlerini aratmayan performans

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, sakatlık dönüşü oynadığı dört maçta kaleyi bulan 17 şutun 15'inde gole izin vermedi.

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon oynadığı Çaykur Rizespor maçında sakatlannan ve uzun bir süre sahalardan uzak kalan Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, yeniden takıma dönüşünden bu yana eski performansını aratmıyor.

Takımının 6-1 kazandığı Denizlispor maçında eldivenleri yeniden giyen Muslera, son olarak 3-0 kazanılan Başakşehir maçında da skor 0-0'ken Giuliano'nun vuruşunu kurtardığı penaltı ile öne çıktı.

34 yaşındaki kaleci sakatlık sonrası oynadığı Denizlispor maçından bu yana forma giydiği dört karşılaşmada kalesine gelen 17 isabetli şutun 15'inde gole izin vermedi.