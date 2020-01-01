Muslera: Fatih Terim benim için çok özel biri

Fernando Muslera, Fatih Terim'in kendisine bir baba gibi yaklaştığını ve özel biri olduğunu söyledi.

'da 9. sezonunu tamamlamak üzere olan Fernando Muslera, Fatih Terim, geleceği ve yediği unutumadığı golleri anlattı.

Fernando Muslera Milliyet Gazetesinden Nevzat Dindar'a bir röportaj verdi:

"Fatih Terim benim için çok özel biri. Bana hep güvendi, beni bu güzel kulübe kazandırdı. Aynı zamanda uzun yıllar beraber çalışarak bana birçok kupa ve başarılar kazandırdı. Bana hep bir baba gibi yaklaştı. O yüzden hem kariyerimde hem de özel hayatımda çok ayrı ve önemli bir yeri var."

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Daha fazla takım

Avrupa'daki kariyerini Galatasaray'da tamamlamak istediğini belirten Muslera, "Galatasaray bana çok şey kazandırdı. Ben de elimden geldiği kadar bunun karşılığını hep vermeye çalıştım. Ailem ve ben, ’de ve Galatasaray’da çok mutluyuz. Türk insanının bize gösterdiği ilgiye minnettarız. İki çocuğum da burada doğdu, bu açıdan da Türkiye’nin yeri bende çok ayrı. Dediğim gibi, Avrupa kariyerimi Galatasaray’da tamamlamak isterim. Ama tabii ki hocamın ve yönetimimizin vereceği karar çok önemli" dedi.

Başarılı eldiven, unutamadığı 4 gol olduğunu söylerken Fenerbahçeli Moussa Sow'un attığı golü de bu goller arasına yazdı;

"2010 Dünya Kupası’nda maçında Giovanni van Bronckhorst’un, 2014 Dünya Kupası’nda maçında James Rodrigues’in, ile oynanan lig maçında Moussa Sow’un, ’da forma giydiğim dönemde de Catania ile oynanan maçta Jorge Martinez’in golleri... Aklıma ilk olarak gelen dört gol bu..."