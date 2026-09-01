Güney Afrika Futbol Federasyonu, Pitso Mosimane'nin Güney Afrika Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne geri döndüğünü açıkladı. Bu adım, federasyonun deneyimli teknik adama duyduğu güveni yansıtırken, milli takımın 2027 Afrika Uluslar Kupası eleme yolculuğunun başlamasına birkaç hafta kala geldi.

Mosimane, Belçikalı teknik direktör Hugo Broos'un yerini alıyor. Antrenörlük kariyeri boyunca biri Mamelodi Sundowns ile, ikisi Mısır Al Ahly ile olmak üzere 3'ü Afrika Şampiyonlar Ligi'nde olan toplam 20 kupa kazanan teknik adam, hem yerel hem de kıtasal düzeydeki geniş tecrübesiyle öne çıkıyor.

Güney Afrikalı teknik direktör, kulüplerle dolu dolu bir geçmişe sahip. Güney Afrika Ligi'nde 5 kupa kazanan Mosimane, ülkesi dışında da Suudi Arabistan'ın Al Ahli Cidde, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Wahda ve Suudi Arabistan'ın Abha takımlarında görev yaptı. Son durağı ise İran'ın Esteghlal takımıydı.

Mosimane'nin ülkesinin milli takımına dönüşü önemli bir zamanlamada geldi. Güney Afrika Federasyonu, elemelerde güçlü sonuçlar elde etme ve kıta finallerinde yer kapma yönündeki büyük beklentiler doğrultusunda, önümüzdeki dönemde takımı yönetmesi için onun tecrübesine başvurmayı tercih etti.

Mosimane'nin yeni görev dönemine 26 Eylül'de Gine ile karşılaşarak başlaması planlanıyor. Ardından 30 Eylül'de Eritre Milli Takımı ile karşılaşacak, kasım ayında ise Kenya ile gidiş-dönüş maçlarını oynayacak.