Sosyal medyada dolaşan bir paylaşım, Bayern Münih'in yıldızı Jamal Musiala'nın geleceğine ilişkin büyük tartışma yarattı. Paylaşımda oyuncunun profesyonel futbolu derhal bıraktığını açıklamaya hazırlandığı öne sürüldü ve bu şok edici gelişme taraftarları endişelendirdi.

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Daha sonra iddianın, The Athletic'te görev yapan spor gazetecisi David Ornstein'ın kimliğine bürünen bir hesap üzerinden yayımlandığı ve resmi bir açıklamaya ya da güvenilir bilgilere dayanmadığı ortaya çıktı.

Hikâye, X platformunda "@david_ornsign" adını taşıyan bir hesabın, 23 yaşındaki Alman oyuncunun futbol kariyerini noktalamaya hazırlandığını iddia eden bir haber paylaşmasıyla başladı. Paylaşımda, oyuncuya veda için pazartesi günü Allianz Arena'da bir basın toplantısı düzenleneceği de belirtiliyordu.

Paylaşım kısa sürede geniş bir kitleye yayıldı ve takipçilerin yoğun ilgisi eşliğinde birkaç saat içinde yaklaşık 3 milyon görüntülenmeye ulaştı.

Söylentinin yayılmasında, futbol haberlerini takip etmesiyle tanınan gazeteci David Ornstein'ın adı belirleyici oldu. Hesap ilk bakışta haber için güvenilir bir kaynak gibi görünse de yapılan inceleme, bunun gazetecinin resmi hesabı olmadığını ve paylaşımın yanıltıcı bir iddiadan ibaret olduğunu gösterdi.

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Musiala'nın futbolu bırakmayı planladığını doğrulayan hiçbir şey bulunmasa da oyuncunun sakatlıkları ve Bavyera ekibindeki geleceğine dair son dönemde gündeme gelen haberler, söylentinin zamanlamasını yayılması için elverişli hale getirdi.

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Musiala'yı çevreleyen gerçek endişeler ise son dönemde devamlılığını etkileyen bir dizi sağlık sorunundan kaynaklanıyor. Oyuncu tekrarlayan sakatlıklar yaşamasının yanı sıra Ağustos 2026'daki sezon öncesi hazırlık döneminde nörolojik nitelikli bir sağlık sorunu da yaşadı.

Oyuncu 4 gün içinde iki kez bilincini kaybetmiş, ardından yapılan tıbbi tetkikler nörolojik bir bozuklukla bağlantılı absans nöbetleri geçirdiğini ortaya koymuştu. Musiala, durumu kontrol altına almak için ilaç tedavisi görmüştü.

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Oyuncunun sıkıntıları bununla da sınırlı kalmadı. Musiala, yaklaşık iki ay boyunca resmi maçlardan uzak kalmasına neden olan bir uyluk sakatlığı yaşadı. Bu durum, eski formuna ve hazır olma seviyesine yeniden kavuşup kavuşamayacağına dair soru işaretlerini artırdı.

Bu gelişmeler, Bayern Münih'in önde gelen isimlerinin açıklamalarıyla aynı döneme denk geldi. Bu isimler arasında yer alan Uli Hoeneß ve Karl-Heinz Rummenigge, oyuncunun iyileşme süreci ve sakatlık serisinden önce sergilediği seviyeye dönüp dönemeyeceği konusundaki endişelerini dile getirdi.

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Alman kulübündeki soru işaretleri finansal boyuta da uzandı. Rummenigge, Musiala'nın fiziksel sorunları nedeniyle alışılmış seviyesine dönememesi halinde sözleşmesinin mali şartlarının gözden geçirilebileceği ihtimalini gündeme getirdi.

Haberlere göre yıllık yaklaşık 25 milyon euro maaş alan Alman orta saha oyuncusunun Bayern Münih ile sözleşmesi 2030 yılına kadar sürüyor. Bu durum, geleceğine dair tartışmaları sportif boyutun ötesine, kulüpte kalmasına bağlı mali yükümlülüklere kadar taşıdı.

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Sonuç olarak Jamal Musiala'nın futbolu bırakacağına dair haberler, kaynağı sahte bir hesap olan bir söylentiden ibaret. Mevcut bilgiler arasında oyuncunun profesyonel kariyerini sonlandırma kararı aldığına işaret eden hiçbir şey bulunmuyor.