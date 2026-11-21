Sosyal medyada yayılan bir paylaşım, Bayern Münih'in yıldızı Jamal Musiala'nın profesyonel futbolu derhal bırakacağını duyurmaya hazırlandığını öne sürünce oyuncunun geleceği büyük tartışma yarattı. Taraftarları endişelendiren bu şok gelişme kısa sürede gündemin ilk sırasına yerleşti.

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Ancak daha sonra iddianın, The Athletic'te görev yapan spor gazetecisi David Ornstein'ın kimliğine bürünen bir hesap tarafından paylaşıldığı ve herhangi bir resmi açıklamaya ya da güvenilir bilgiye dayanmadığı ortaya çıktı.

Olay, X platformunda "@david_ornsign" adını taşıyan bir hesabın, 23 yaşındaki Alman oyuncunun futbol kariyerini noktalamaya hazırlandığını öne süren bir haber paylaşmasıyla başladı. Paylaşımda ayrıca Pazartesi günü Allianz Arena'da bir veda basın toplantısı düzenleneceği belirtildi.

Paylaşım kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı ve takipçilerin yoğun ilgisi eşliğinde birkaç saat içinde yaklaşık 3 milyon görüntülenmeye ulaştı.

Söylentinin bu denli yayılmasında, futbol haberleriyle tanınan gazeteci David Ornstein'ın adı etkili oldu. Hesap ilk bakışta güvenilir bir haber kaynağı gibi görünse de yapılan inceleme, bunun gazetecinin resmi hesabı olmadığını ve paylaşımın yanıltıcı bir iddiadan ibaret olduğunu gösterdi.

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Musiala'nın futbolu bırakmaya niyetlendiğini doğrulayan hiçbir bilgi bulunmasa da son dönemde oyuncunun sakatlıkları ve Bavyera kulübündeki geleceğine dair konuşulanlar, söylentinin zamanlaması açısından yayılmasını kolaylaştırdı.

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Musiala'yı çevreleyen gerçek endişeler, son dönemde istikrarını olumsuz etkileyen bir dizi sağlık sorunundan kaynaklanıyor. Genç oyuncu tekrarlayan sakatlıklar yaşamasının yanı sıra, Ağustos 2026'daki sezon hazırlık döneminde nörolojik nitelikli bir rahatsızlık da geçirdi.

Oyuncu 4 gün içinde iki kez bilincini kaybetmiş, ardından yapılan tıbbi tetkikler nörolojik bir bozuklukla bağlantılı absans nöbetleri geçirdiğini ortaya koymuştu. Musiala'nın durumu kontrol altına almak için ilaç tedavisi gördüğü belirtildi.

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Oyuncunun sıkıntıları bununla da sınırlı kalmadı. Yaşadığı uyluk sakatlığı onu yaklaşık iki ay boyunca resmi maçlardan uzak tuttu. Bu durum, eski formuna ve hazır olma seviyesine yeniden ulaşıp ulaşamayacağına dair soru işaretlerini artırdı.

Bu süreç, Bayern Münih'in önde gelen isimlerinden Uli Hoeneß ve Karl-Heinz Rummenigge'nin açıklamalarıyla aynı döneme denk geldi. İki yönetici, oyuncunun iyileşme süreci ve sakatlık serisinden önceki seviyesine dönme ihtimali konusundaki endişelerini dile getirdi.

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Alman kulübü içindeki soru işaretleri mali boyuta da uzandı. Rummenigge, Musiala'nın fiziksel sorunları nedeniyle alışılmış seviyesine yeniden ulaşamaması halinde sözleşmesinin mali şartlarının gözden geçirilebileceğini ima etti.

Haberlere göre Alman orta saha oyuncusu yıllık 25 milyon euroya yakın maaş alıyor ve Bayern Münih ile sözleşmesi 2030 yılına kadar sürüyor. Bu da geleceğine ilişkin tartışmaları sportif boyutun ötesine taşıyarak takımda kalmasına bağlı mali yükümlülükleri de gündeme getirdi.

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Sonuç olarak Jamal Musiala'nın futbolu bıraktığına dair haberler, sahte bir hesaptan çıkan bir söylentiden ibaret. Mevcut bilgiler arasında oyuncunun profesyonel kariyerini sonlandırma kararı aldığına işaret eden hiçbir şey bulunmuyor.