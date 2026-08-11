Türk yetkililer, spor gazetecisi Burhan Can Terzi'yi, Alman yıldız Jamal Musiala'nın Galatasaray'a transferine ilişkin yayımladığı iddia edilen bilgiler nedeniyle açılan bir soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına aldı; gazeteci ifadesini verdikten sonra serbest bırakıldı.

İspanyol "Marca" gazetesinin bugün salı günü aktardığına göre yetkililer, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı soruşturma çerçevesinde Terzi'yi "yanıltıcı bilgilerin aleni olarak yayılması" gerekçesiyle gözaltına aldı. Bu adım, Türk gazetecinin Galatasaray'ın Musiala'yı kadrosuna katmak için anlaşmaya vardığını öne süren haberlerin doğruluğunda ısrar etmesinin ardından geldi.

Terzi, Galatasaray'ın bu haberleri resmi olarak yalanlamasına rağmen, Türk kulübünün Bayern Münih oyuncusuyla transfer anlaşmasını sonuçlandırdığını doğruladığı bilgileri yayımlamıştı.

Meselenin tırmanması, Türk gazetecinin Musiala'ya ilişkin bilgileri tekrar tekrar yayımlamasının ardından geldi. Bu durum, söz konusu haberlerin dolaşımda kalmayı sürdürmesinin kamuoyunu yanıltmaya katkıda bulunabileceğini düşünen ve daha önce oyuncuyla bir anlaşma bulunmadığını yalanlayan Galatasaray'ı rahatsız etti.

Ancak Terzi anlatısından geri adım atmadı ve yayımladığı bilgilere tümüyle bağlı kaldı; farklı kaynaklardan, Musiala'nın Türk takımının kampına gelme ihtimaline işaret eden veriler aldığını vurguladı.

Gazeteci, Galatasaray'ın transferi yalanlamak için açıklama yapabileceğinin farkında olduğunu belirtti; ancak aynı zamanda kaynaklarına duyduğu güvenin altını çizerek, mesleki itibarını yayımladığı haberin doğruluğuna bağlayacak kadar ileri gitti.

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Soruşturmanın gelişmeleri sırasında Terzi, Belçikalı Westerlo kulübünün sahibi Türk iş insanı Oktay Ercan'ı, Galatasaray'ın Musiala'yı kadrosuna katmak için yaptığı iddia edilen hamleye ilişkin bilgileri kendisine sağlayan kişi olarak gösterdi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı soruşturmaya dayanarak gazeteci, yayımladığı bilgilere ilişkin ifadesinin alınması için İstanbul'daki bir polis merkezine götürüldü.

İfadesini verdikten sonra Terzi serbest bırakıldı; bu da gözaltına alınmasının soruşturma işlemleri çerçevesinde olduğu ve hakkında bir yargı mahkumiyeti anlamına gelmediği, ayrıca şu anda hâlâ gözaltında bulunmadığı anlamına geliyor.