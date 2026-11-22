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Michael Olise, Bayern Münih'in son günlerde takım arkadaşı Jamal Musiala'ya yaklaşımından belli ki hoşnut değil.

Fransız yıldız, transfer uzmanı Fabrizio Romano'nun bir paylaşımını resmî Instagram hesabından beğendi. Paylaşımda Musiala'nın fotoğrafının altında, futbolcular sendikası FIFPRO'nun kamuoyuna yaptığı açıklamadan , Bayern Münih yöneticilerinin Musiala hakkındaki sözlerine ilişkin bir alıntı yer alıyor: "Bayern Münih, Musiala'ya saygı göstermeli." Romano'nun yüz binlerce beğeni alan paylaşımını beğenenler arasında Olise de var.

Instagram @fabriziorom

Musiala hakkındaki tartışmanın nedeni, kulübün önde gelen ismi Uli Hoeneß'in iki hafta önce yaptığı açıklamanın ardından, yönetim kurulu başkanı Jan-Christian Dreesen ve denetim kurulu üyesi Karl-Heinz Rummenigge'nin de son günlerde 23 yaşındaki oyuncunun performans gösterebilme kapasitesine dair şüphelerini dile getirmesi. Rummenigge, cuma akşamı görüşünü özellikle açık biçimde ifade etti . Bayern Münih'in Bundesliga'da Köln ile 1-1 berabere kaldığı maç sırasında Sky'a şöyle konuştu: "Bildiğimiz kadarıyla, bu statta sık sık gösterdiği seviyeye yeniden ulaşması ne yazık ki zor olacak gibi görünüyor."

Musiala, geçici, kısa süreli ancak tedaviye iyi yanıt veren absanslara yol açan nörolojik bir işlev bozukluğu yaşıyor . Bild'in haberine göre Musiala'nın absanslarını tedavi etmek için gereken ilaç tedavisi "hâlâ büyük bir zorluk". Musiala'nın geçen pazartesi yeniden bir absans yaşadığı belirtiliyor .

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Musiala'nın Şubat 2025'te sözleşmesini uzatmasının ardından yıllık tahmini 25 milyon avroyla Bayern Münih'in en çok kazanan oyuncuları arasına girmesi, bu sorunu özellikle önemli kılıyor. Bayern yönetimi, maaşı ile performansı arasındaki farkın maaşında yapılacak bir düzenlemeyle giderilmesini az ya da çok açık biçimde istiyor.

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Bayern Münih, Musiala hakkındaki sözleriyle Olise açısından kendi kalesine gol mü attı?

Dört yıldır Profesyonel Futbolcular Birliği'nin (VDV) başkan yardımcılığını yapan eski Bundesliga oyuncusu Maik Franz'a göre Bayern Münih, kamuoyu önündeki açıklamalarıyla Olise açısından da kendi kalesine gol atmış olabilir . Franz, pazar günü Sport1'deki 'Doppelpass' programında şöyle konuştu: "Kadronuzda Michael Olise gibi belki de geleceğin dünya futbolcusu var. Onun da sözleşmesini uzatması ve yüksek maaş alması bekleniyor. Ama aklından şu geçer: 'Hastalanır ya da sakatlanır ve iyi performans gösteremezsem kamuoyu önünde yem edilir miyim?' Vay canına, bence bununla kendilerine iyilik etmediler."

Getty Images

Olise'nin Münih'teki sözleşmesi 2029'a kadar devam ediyor. Bayern Münih, oyuncuyu daha uzun süre kadrosunda tutmak istiyor ancak Fransız millî futbolcu bu konuda henüz bir açıklama yapmadı. İspanyol devi Real Madrid'in Olise'yi transfer etmek istediğine dair söylentiler sürüyor.

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Olise, cuma akşamı Köln karşısında girdiği ikili mücadelede sakatlanarak ayak tarak kemiğinde ezilme yaşadı. Çarşamba akşamı Lille ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçını "muhtemelen" kaçıracak. Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer, bunu cumartesi günü Münih'teki BMW Park'ta düzenlenen yıllık genel kurul sırasında açıkladı .