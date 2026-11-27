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Jamal Musiala'yla ilgili dram cuma günü yeni ve acı bir boyut kazandı. Ancak Bayern Münih'ten iyi haberler de geldi.

Serge Gnabry ve Alphonso Davies, sakatlıklarla boğuşan Almanya'nın rekor şampiyonu Bayern Münih'in kadrosuna yakında dönebilir.

Alman ve Kanadalı milli futbolcular, cumartesi günü Hamburger SV deplasmanında oynanacak maç öncesinde takımla yeniden antrenmana başladı. Bayern Münih bunu cuma günü duyurdu.

Gnabry son dönemde kas sakatlığı nedeniyle forma giyemedi, Davies ise sol arka uyluk kasında lif yırtığı yaşadı . Gnabry ve Davies'in teknik direktör Vincent Kompany'nin emrine ne zaman döneceği henüz belirsiz. Hamburg'da Harry Kane, Michael Olise, Jamal Musiala, Ismael Saibari ve Manuel Neuer de forma giyemeyecek.

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Musiala'nın, Bayern Münih'in cuma günü yaptığı açıklamaya göre , Lille'de oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sağ uyluğundan yeniden sakatlandığı ve "ikinci bir duyuruya kadar" forma giyemeyeceği belirtildi. Basında yer alan haberlere göre Musiala, kış arasından sonra sahalara dönebilir. Dört ila altı hafta sahalardan uzak kalabileceği belirtiliyor.