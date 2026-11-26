Alman basınında çıkan haberler, Joshua Kimmich'in takım arkadaşı Jamal Musiala'nın yaşadığı krizle ilgili açıklamalarının Bayern Münih yönetiminde şaşkınlık ve rahatsızlık yarattığını ortaya koydu. Kimmich, takımının dün (çarşamba) Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında deplasmanda Fransız ekibi Lille'e 2-1 yenilmesinin ardından konuştu. Kulübün bazı üst düzey yöneticilerinin, Alman orta saha oyuncusunun tutumundan önceden haberi yoktu.

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Konuya ilişkin haberinde "Bild" gazetesi, Joshua Kimmich'in son günlerde açıklamaları üzerinde uzun uzun düşündüğünü yazdı. Gazeteye göre Kimmich, Manuel Neuer'in sakatlığı nedeniyle forma giyemediği dönemde takımın kaptan yardımcısı sıfatıyla takım arkadaşı Musiala'yı açıkça savunması gerektiğini hissetti.

Gazete, Bayern yönetiminin Kimmich'e açıklamaları nedeniyle para cezası verip vermeyeceğine henüz karar vermediğini belirtti.

Ancak ilk eğilim, oyuncuyu cezalandırmamak yönünde. Max Eberl ve Christoph Freund liderliğindeki sportif yönetim ile teknik direktör Vincent Kompany, durumu yatıştırmak ve konu etrafında süren tartışmayı sona erdirmek istiyor.

Kulüp yöneticileri, Kimmich'in cezalandırılmasına dair uzun tartışmalarla takım içindeki gerginliği daha da artırmak yerine Musiala'ya formunu yeniden yakalamaya odaklanma fırsatı vermek istiyor.

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Habere göre Bayern'de pek çok kişi, Kimmich'in eleştirilerinde her iki tarafın bakış açısını da gözettiğini düşünüyor. Kimmich, kulüp yöneticilerinin Musiala'nın iyiliğine yönelik kaygılarına anlayış gösterdi, ancak eleştirilerin kamuoyu önünde dile getirilme biçimine itiraz etti. Bu itirazın odağında özellikle Musiala'nın geçen cuma yeniden forma giymesinin ardından Karl-Heinz Rummenigge'nin yaptığı açıklamalar vardı.

Bayern oyuncularının topluca Musiala'nın arkasında durduğunu vurgulayan "Bild" gazetesine göre, Kimmich'in açıklamaları soyunma odasında destek gördü. Orta saha oyuncusu tüm grubun tutumunu dile getirdi ve bu da takım arkadaşının takımdan tam destek gördüğünü vurgulamasını açıklıyor.

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Oyuncular kulüp yönetiminin tutumunu ve kaygılarını anlasa da Rummenigge'nin son açıklamaları soyunma odasında hoş karşılanmadı.

Pek çok oyuncu, anlaşmazlığın kamuoyu önüne taşınmasının ve yükün tek bir oyuncuya yüklenmesinin doğru olmadığını düşündü. Oyuncular, bu meselelerin en başından itibaren kulüp içinde konuşulmasını tercih ederdi.

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Gazete, 2009 yılında "Süddeutsche Zeitung" gazetesine verdiği röportajda yönetimi kapsamlı biçimde eleştirdiği için kulüp içinde rekor düzeydeki 50.000 euroluk para cezasına çarptırılan eski Bayern kaptanı Philipp Lahm'ın yaşadığı olayı da hatırlattı.

Gazete, o tarihten bu yana hiçbir oyuncunun kulüp yönetimine Kimmich'in son zamanlarda yaptığı gibi açıkça ve doğrudan karşı çıkmadığını kaydetti.

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Kimmich'e para cezası verilmesi düşük bir ihtimal gibi görünse de Bayern yöneticileri, açıklamaları hakkında oyuncuyla bir görüşme daha yapmayı planlıyor. Kimmich, konuyu kulüp içinde konuştuğunu belirtmiş, ancak kimlerle görüştüğünü açıklamamıştı.

Ayrıca "Bild" gazetesinin aktardığına göre, Kimmich'in eleştirilerinin hedefindeki bazı yöneticiler, oyuncunun meseleyi kulüp içinde konuştuğunu söylemesine rağmen dünkü maçın ardından yaptığı açıklamalara şaşırdı.

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Kimmich, karşılaşmanın ardından basına yaptığı açıklamada Musiala meselesi hakkında şunları söyledi: "Anlamadığım şey, bu konunun kamuoyu önünde konuşulma biçimi. Bu yük asla bir oyuncunun omuzlarına bindirilmemeli."

Alman milli oyuncu şöyle devam etti: "Bu kesinlikle kabul edilemez ve Bayern Münih'e yakışmıyor, özellikle de şu dönemde."