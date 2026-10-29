Kadisiye ve Suudi Arabistan Millî Takımı'nın orta saha yıldızı Musab el-Cuveyr, uluslararası geleceğine ilişkin yeni bir destek aldı. Özel kaynaklar "El-Müntesif" programına yaptıkları açıklamada, kendisine ek cezalar verileceğine dair dolaşan haberlerin doğru olmadığını teyit ederek, oyuncunun A Millî Takım'ın önümüzdeki hazırlık kampı için Katar'ın başkenti Doha'ya gidecek kadroda normal şekilde yer alacağını belirtti.

Bu gelişmeler, el-Cuveyr'in geçtiğimiz eylül ayında düzenlenen "Körfez 27" Arap Körfez Kupası'na katılan Suudi Arabistan Millî Takımı kadrosundan, teknik ve idari heyetlerin disiplin gerekçeleriyle aldığı kararla çıkarılmasının yarattığı tartışmanın ardından geldi. Yeni dolaşan kaynaklar ise, oyuncunun Suudi Arabistan'a dönüşünü engelleyebilecek ek yaptırımlarla karşılaşma ihtimaline dair tartışmayı sonlandırdı.

Suudi Arabistan Millî Takımı İcra Direktörü Fahd el-Müferric, el-Cuveyr'in kadrodan çıkarılmasının tekrarlanan disiplin ihlalleri ve kamp iç yönetmeliklerine uymaması nedeniyle gerçekleştiğini açıklamış; oyuncunun ihlali tekrarlamadan önce sözlü bir uyarı aldığını ve bunun da hakkında karar alınmasını gerektirdiğini vurgulamış, ancak ihlalin ayrıntılarını açıklamamıştı.

Ayrıca oku: Yaisle kararını verdi: Newcastle'ın Ivan Toney'i kadrosuna katma konusundaki tutumu nedir?

El-Cuveyr ise kendi tarafında, kadrodan çıkarılmasına yol açan davranışının sorumluluğunu kabul etti ve Spor Bakanı'na, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı'na, teknik ve idari heyetlere, takım arkadaşlarına ve taraftarlara özür sundu; karara saygı duyduğunu, bu deneyimden yararlanmaya ve millî takımı temsil etme sorumluluğuna yakışan şekilde davranmaya özen göstereceğini vurguladı.

Ek cezalardan söz edilmemesi, oyuncuya millî takımla yeni bir sayfa açma fırsatı veriyor; özellikle de teknik heyetin orta sahada teknik kapasitesi ve oyun kurma yeteneği sayesinde güvendiği isimlerden biri olduğu için. Bununla birlikte, adının beklenen kadroda yer alması, teknik heyetin önümüzdeki kamp için yapacağı seçimlerin resmen açıklanmasına bağlı olmayı sürdürecek.

Suudi Arabistan Millî Takımı kadrosunun açıklanmasıyla tablonun daha net bir şekilde ortaya çıkması bekleniyor. El-Cuveyr ise disiplin kararlarına saygı duyduğunu ve özrünü teyit ettikten sonra, Suudi Arabistan'ın planları içindeki yerini yeniden kazanmaya ve Körfez 27 krizinin yansımalarını geride bırakmaya çalışıyor; gelecekteki katılımı ise resmî teknik seçimlere bağlı kalacak.