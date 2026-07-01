Mürekkep kurudu… Almanya’daki felaketin ardından dışlanmış bir oyuncunun gizemli paylaşımı

Alman basını, 2026 Dünya Kupası’ndan erken elenmenin yarattığı yankılara odaklanmaya devam ediyor; bu kez Bild gazetesi, turnuva öncesinde teknik direktör Julian Nagelsmann’ın kadro planlarından çıkarılan oyunculardan birine dikkat çekti.

Köln'ün 19 yaşındaki yıldızı Said El Mulla, Alman milli takımının 2026 Dünya Kupası'nda Paraguay'a yenilerek son 32 turunda elenmesinin ertesi günü, "TikTok" hesabında gizemli bir paylaşım yaptı.

El-Mulla, paylaştığı içeriğin teknik direktör Julian Nagelsmann’a yönelik bir mesaj olup olmadığı konusunda sosyal medyada spekülasyonlara yol açtı.

Bild gazetesine göre, Dünya Kupası kadrosuna çağrılmayan El Mulla, yaklaşık 59 bin takipçisiyle bir dizi fotoğraf paylaştı. Fotoğraflardan birinde oyuncu, Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı formasıyla görünüyordu ve El Mulla, fotoğrafın altına şöyle yorum yaptı: "Buna değer miydi?" diye yazdı ve üzerine düşünme emojisi ekledi.

Paylaşımda, merhum rapçi Şatar’ın bir röportajından alınan ve şu diyalogu içeren bir bölüm de yer aldı: "Buna değdi mi?... Ne?... Kardeşim, hayatımız önceden yazılmış. Hak etmek ya da hak etmemek diye bir şey yok. Kalem bir kenara bırakıldı ve mürekkep kurudu. Yani kader miydi diyorsun?... Tabii ki kardeşim. Hayat budur. Hak etmek ya da hak etmemek diye bir şey yok."

Hatırlanacağı üzere Nagelsmann, geçen Kasım ayında El Malla’yı ilk kez Almanya milli takım kadrosuna çağırmıştı, ancak oyuncu şu ana kadar A milli takımda hiçbir uluslararası maça çıkmadı. Nagelsmann ise El Malla’yı 2026 Dünya Kupası için hazırladığı 26 kişilik nihai kadrosundan çıkardı.

Ayrıca okuyun:

Ancelotti’ye ağır darbe… Brezilyalı yıldız Dünya Kupası’na veda etti

Beckham, su içme molasından milyonlarca dolar kazanıyor