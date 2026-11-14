İsviçre, Maribor'da zorlu bir mücadele sonunda aldığı beraberlikle UEFA Uluslar Ligi'nin en üst seviyesine dönüşünü resmen garantiledi. Sonuç, İsviçre'nin A Ligi'ne yükseldiğini kesinleştirirken teknik direktör Murat Yakin, maçın son bölümlerinde ev sahibi takımın taktik yaklaşımının kendisini şaşırttığını itiraf etti.

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Maribor'daki beraberliğin ardından İsviçre'nin sevinci

İsviçre, Ljudski vrt Stadyumu'nda yaşadığı gergin akşamın ardından Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselmeyi garantiledi. Slovenya karşısında alınan 0-0'lık beraberlik, Yakin'in ekibinin hedefine planlanandan önce ulaşmasına yetti ve takımda kutlamalar başladı. Bu sonuç, İsviçre'nin gelecek sezon turnuvanın en üst seviyesinde Avrupa'nın seçkin takımlarıyla mücadele etmesini sağlarken bu millî maç arasına yönelik yüksek beklentileri de karşıladı.

Bu başarıyı değerlendiren Yakin, yoğun baskı altında oyuncularının gösterdiği direnci övdü. blue Sport'un aktardığına göre Yakin, “Çok rahatladık, beklentiler çok büyüktü” dedi. İsviçre teknik direktörü, oyunlarının en atak performanslarından biri olmasa da özellikle deplasmanda, istekli bir rakibe karşı oynanan yüksek önem taşıyan millî maçlarda gereken taktik disiplinini gösterdiklerini belirtti. Yakin, “Mutlu ve gururlu olabiliriz. Beklentiler ve baskı çok büyüktü” diye ekledi.

Slovenya'nın yaklaşımı Yakin'i şaşırttı

Olumlu sonuca rağmen Yakin, Slovenya'nın maçın son bölümünde yeterince aceleci davranmamasına şaşırdığını kabul etti. Ev sahibi ekibin kendi umutlarını sürdürmek için galibiyete ihtiyacı olduğundan İsviçreli teknik direktör, son bölümde yoğun bir baskı bekliyordu ancak bu baskı gerçekleşmedi. Slovenya bunun yerine nispeten temkinli kaldı. Bu taktik tercih, İsviçre'nin maçı zorlanmadan tamamlamasını sağladı.

Ev sahibi ekibin bu taktik temkinliliği, Yakin'in savunma ağırlıklı oyun düzenlerini eleştirdiği önceki karşılaşmalarla belirgin bir tezat oluşturdu. Yakin, “Aslında biraz şaşırdım. Onlar için gerçekten ya hep ya hiç maçıydı. Ama sonunda bütün güçleriyle ileri çıkmamalarından rahatsız olmadım” diye açıkladı.

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Zorlu koşullarda olgun performans

Maç sorunsuz geçmedi. Hakemlerin telsiz ekipmanında erken dakikalarda yaşanan teknik sorun, oyunun yedi dakika durmasına neden oldu. Soğuk havadaki bu ara, daha az deneyimli bir takımın ritmini bozabilirdi ancak İsviçre soğukkanlılığını korudu. Oyuncularının bu duraksamadan etkilenmemesini öven Yakin, son düdüğe kadar konsantrasyonlarını koruyarak önemli bir olgunluk gösterdiklerini belirtti.

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Teknik direktör, “Geçiş oyununu iyi oynayan güçlü bir takıma karşı mücadele ettiğimizi biliyorduk. Hiç de kolay değildi. Bir başka gereksiz kontra atakta yakalanmamaya dikkat etmeliydik” değerlendirmesinde bulundu.

İskoçya maçı için rotasyon planı

A Ligi'ne yükselmeyi resmen garantileyen İsviçre, artık pazartesi günü St. Gallen'de İskoçya'ya karşı oynayacağı son maça odaklanabilir. Bu karşılaşma aynı zamanda başarının kutlanacağı bir maç olacak. Yakin, millî maç arasında sınırlı süre alan kadrodaki bazı oyuncuları görme fırsatını değerlendirmeyi planladığını belirtti.

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Ancak teknik direktör, takımın bütünlüğünü tehlikeye atabilecek kapsamlı değişiklikler yapmayacağını açıkça söyledi. Yakin, “Gerekli istikrarı ve ciddiyeti korumamız gerekiyor. Ama kesinlikle birkaç değişiklik yapacağız” dedi.