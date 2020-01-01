Murat Şahin: Nikola Kalinic ile görüşüyoruz

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin, deplasmanda 3-1 kazandıkları Trabzonspor maçının ardından konuştu.

Galibiyetten ötürü mutlu olduklarını söyleyen Murat Şahin, Sezona deplasmanda bir derbi galibiyetiyle başlamak önemliydi bizim için. Tüm hafta boyunca iyi çalıştık. Beşiktaş her maçını kazanmak için oynar. Hemen hemen 90 dakika boyunca 'un pozisyonu yoktu. Yediğimiz gol bile bir pozisyon sayılmaz. Oyuncularımız tamamen plana sadık kaldılar. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

"Kalinic görüştüğümüz oyunculardan birisi"

Transfer konusunda da açıklamalarda bulunan Murat Şahin, "Daha hazırlık dönemindeyiz. Yeni katılacak arkadaşlarımız da var. Zamana ihtiyacımız bulunuyor. Daha önce Sergen Hocamız da açıklama yaptı. Nikola Kalinic görüştüğümüz oyunculardan birisi. Faydalı olacağını düşünüyoruz. Olup olmayacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz Oynatmak istediğimiz sisteme uygun olan futbolcular gelecek. Üç-dört oyuncunun aramıza katılacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.