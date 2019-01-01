Murat Cavcav: Amacımız iyi bir takım kurmak

Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav ve teknik direktör Mustafa Kaplan, Başkent ekibinin sezon hazırlıkları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

'e yeniden yükselen , 2019-2020 sezonu hazırlıklarına başladı.

Başkent temsilcisi, yeni sezon öncesi ilk antrenmanını teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Futbolcular, günü koşu ve ısınma hareketleriyle tamamladı.

Yönetim kurulu üyeleri, yeni sezonun ilk antrenmanını tam kadro izlerken, teknik heyet ve futbolculara başarılar diledi.

Basına ve taraftara açık gerçekleştirilen çalışmayı eski başkanlardan Hasan Şengel de takip etti.

Cavcav: "Amacımız iyi bir takım kurmak"

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Gençlerbirliği'nin tekrardan layık olduğu yere geldiğini söyledi.

Yeni transferler için görüşmelere devam ettiklerini belirten Cavcav, "Şu ana kadar 4 yabancı oyuncuyla anlaştık. Görüştüğümüz oyuncular var. Onlarla da anlaşabilirsek, o arkadaşları da renklerimize bağlamak istiyoruz. Amacımız iyi bir takım kurmak. Kolay değil tabii ki tekrar Süper Lig'e çıkmak. Ancak biz bunu bir yıl içerisinde yerine getirdik ve bunun onurunu, mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah tekrar aynı yerlere düşmeyiz. Kalıcı bir takım kurarız diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaplan: "İsmimiz gibi genç ve dinamik bir takım kuracağız"

Başkent ekibinin yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan, sezonun tüm takımlar için hayırlı olmasını dileyerek, "İnşallah sakatlık olmadan güzel bir sezon olur camiamız için. Bu camiaya geldiğim için mutluyum. Bildiğim bir camia. Geçen sezon ikinci yarıda Ankaragücü ile güzel işler yaptık. Bu güzelliklere bir yenisini eklemek istiyoruz. Bugün itibarıyla çalışmalarımıza başladık. 6-7 gün Ankara'da çalışıp sonrasında da birinci etap için Erzurum'a gideceğiz." diye konuştu.

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Transfer çalışmalarıyla ilgili bir soru üzerine Kaplan, şunları kaydetti:

"Aramıza katılan yeni arkadaşlarımız var, takip ettiğimiz arkadaşlarımız var, görüştüğümüz arkadaşlar var. İyi bir Gençlerbirliği oluşturacağız. İsmimiz gibi genç ve dinamik bir takım kuracağız. Yaş ortalamamızı düşüreceğiz. Başkanımızla, genel menajerimizle, transfer komitesindeki arkadaşlarımızla benim de belirlediğim isimler üzerinde çalışıyoruz. Bize gidecek en iyi oyuncu hangisiyse onun üstüne yoğunlaşıyoruz. Ben bundan dolayı da başkanımıza teşekkür ediyorum. Her gün kulübe gelip oyuncuları kendisi de izliyor. Çünkü doğruyu yapmamız lazım. Geçmişte yaptığımız hataları tekrarlamak istemiyoruz. Hep iyi işler yapmak istiyoruz. Bunda da başkanımız bizi kırmıyor, geliyor. Beraber karar verip ona göre transferlerimizi yürütüyoruz."