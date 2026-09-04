Mathys Tel, bir yıldan biraz daha uzun süre önce Bayern Münih taraftarlarına veda ettiğinde, oldukça duygusallaşmıştı. Kulüpten, artık vedalaşmak zorunda olduğu "sevdiği bir insan" diye söz etmişti. Böylesine büyük bir kulüp için sahada geçirdiği her dakikayı "sevdiğini" söylemiş, Münih'in "her zaman kalbinde olacağını" belirtmişti.

Tel'in Bayern Münih sevgisi sebepsiz değildi. Alman rekortmeni, 2022'de o dönem henüz 17 yaşında olan oyuncu için Stade Rennes'e 20 milyon euro ödedi. Bu son derece büyük bir güven oyu anlamına gelirken, aynı zamanda çok yetenekli ama sonuçta capcanlı genç bir forvet üzerinde muazzam bir baskı da oluşturuyordu. Ancak Tel buna dayandı.

Fransız oyuncu, yıldızlarla dolu kadroda son derece kullanışlı bir joker olarak kendini kabul ettirdi ve kısa sürede taraftarın sevgilisi haline geldi. İlk sezonunda Bundesliga ve Almanya Kupası'nda yaklaşık 450 dakika ona altı gol için yetti. Sonraki yılda ise "yalnızca" 1226 resmi maç dakikasında 10 gol ve altı asist üretti.

Mathys Tel, Kompany'nin gelişi sonrası Bayern Münih'te gözden düştü

Geleceğin Tel'e ait olduğu düşünülüyordu, ancak yeni teknik direktör Vincent Kompany yönetiminde kışa kadar 14 resmi maçta sadece 458 dakika süre alıp gol katkısı anlamında tek bir başarı yaşayamayınca bir şeylerin değişmesi gerekiyordu. Tel bu adımla uzun süre boğuştu ve daha aralık ayında Kompany ile sportif direktör Max Eberl'in de aralarında bulunduğu Bayern yöneticilerine, kendini kabul ettirmek istediğini ve kiralık ayrılığı hedeflemediğini ima etmişti.

Eberl ve Kompany, Fransız oyuncuya bir kiralık anlaşmasını gerçekten de önermişti, ancak kriz yaşayan genç profesyonelin kararını kabul ettiler. Ocak ayının sonunda ise Tel'de fikir değişikliği geldi; Eberl bu durumdan tamamen memnun değildi.

"Bir çözüm bulup bulamayacağımıza bakacağız. Zaman daralıyor" diyen Eberl, Tel'in Şampiyonlar Ligi'nde Slovan Bratislava'ya karşı oynanan maçın ardından Bayern taraftarlarına adeta bir şeref turunda jestlerle ve uzunca veda etmesinden sadece birkaç dakika sonra biraz da öfkeli bir şekilde konuşmuştu. Üstelik ortada henüz söylenebilecek somut hiçbir şey yoktu.

Yine de o soğuk ocak akşamında yaşananlar dokunaklı sahnelerdi. O dönem 19 yaşında olan Fransız oyuncu, takım arkadaşlarının tamamı çoktan koridorlara gitmişken Allianz Arena çimlerinde tek başına yürüdü. Tel alkışladı, el salladı, yine alkışladı. Sonra bir kez daha güney tribününe doğru ilerledi. Orada bazı taraftarlarla tokalaştı, fotoğraf için poz verdi, kısa kısa sohbet etti. Ceketini de üstü çıplak şekilde çite tırmanmış bir taraftara verdi.

Getty Images

Mathys Tel, Bayern Münih'ten Tottenham'a geçti ve hemen eleştirilerin hedefi oldu

Eberl'in Tel için bulmak zorunda olduğu "çözüm", birkaç gün sonra ve uzun süren gitgellerin ardından Tottenham Hotspur ile yapılan bir kiralık anlaşması şeklinde ortaya çıktı. Spurs'ün kısa vadeli transfer için Bayern'e 10 milyon euro ücret ödediği belirtiliyor. Londra kulübü o dönemde derin bir krizin içindeydi, ligde sadece 15. sıradaydı ve yıldız forvet Dominic Solanke'ye acilen bir alternatif arıyordu; Solanke daha önce geçirdiği ayak bileği ameliyatı nedeniyle sezonun ilk yarısının tamamını kaçırmıştı.

Bayern'in istediğinin aksine, Spurs ile 60 milyon euro tutarında yüksek bir satın alma opsiyonu üzerinde anlaşıldı; satın alma zorunluluğu yoktu. Bunun, Bayern Münih'e dönüş kapısını açık tutmak ve uzun vadeli geleceği hakkında kararı kendisi vermek isteyen Tel'in ısrarıyla olduğu da belirtiliyor.

Krizi devam eden Spurs'te Tel, gelişinin ardından zorlandı. FA Cup'taki ilk maçında attığı golden sonra, ki Tottenham o kupadan hemen elendi, uzun bir kuraklık dönemi geldi. Ancak nisanda oyuna sonradan girerek yeniden gol attı. Ondan önce The Standard ve The Sun tarafından "umutsuz derecede etkisiz" ve "hayal kırıklığı yaratan" olarak damgalanmıştı.

Spurs'ün sezonun geri kalan büyük bölümünde ortaya koyduğu performans da hayal kırıklığı yarattı. Yalnızca küme düşen üç takım Leicester, Ipswich ve Southampton çok daha kötü olduğu için Championship'e düşme felaketi önlenebildi. Sonunda ise Avrupa Ligi finalinde beklenmedik mutlu son geldi. Championship'te oynamak yerine o dönemden beri işlevsiz ve hücumda etkisiz olan takım bir anda Şampiyonlar Ligi'nde yer aldı.

Getty Images

Bayern Münih, geriye dönüp bakıldığında Mathys Tel ile olağanüstü bir transfer işi yaptı

Ve Tel'in bunda aslında hiçbir payı olmamasına rağmen (Avrupa Ligi'nin tüm eleme aşamasında gol yok ve sadece 209 dakika), Spurs geçen yaz Fransız U21 milli oyuncunun bonservisi için Bayern ile anlaştı; oyuncunun Münih'te süre alma perspektifi Michael Olise'nin olağanüstü ilk sezonu ve Luis Diaz'ın gelişiyle asgariye inmişti. Rekortmen kulüp Tel için bir kez daha 35 milyon euro aldı ve böylece geriye dönüp bakıldığında olağanüstü bir iş yaptı.

Çünkü Tel, Londra'daki ikinci sezonunda da tam anlamıyla tutunamadı. 37 resmi maçta sadece dört golle ortaya çıkan zayıf skor katkısı ise bağlamı içinde değerlendirilmek zorunda. Zira Spurs, Tel'in ilk yarım yılındakinden bile çok daha korkutucu bir görüntü verdi. Tottenham ancak son hafta küme düşmekten kurtulabildi ve bu yolda Thomas Frank ile Igor Tudor olmak üzere iki teknik direktörü tüketti. Ancak ateşli Roberto De Zerbi'nin gelişi, sonunda Spurs adına gidişatı olumluya çevirdi.

Tottenham Hotspur çılgın bir transfer yazı geçiriyor: Sadece Chelsea daha fazla harcadı

Premier League'deki iki felaket sezonuna yanıt olarak bu yaz inanılmaz bir transfer hücumu geldi. Merkez orta saha, yeni transferler Sandro Tonali ve Mateus Fernandes ile yaklaşık 220 milyon euroya tamamen baştan aşağı değiştirildi. Buna ek olarak Savinho ve Omar Marmoush ile Manchester City'den Tel'e iki yeni rakip geldi; Savinho sadece 87 milyon euroya, Marmoush ise 55 ila 60 milyon euro arasında satın alma zorunluluğu içeren kiralık anlaşmayla. Ayrıca Chelsea'den kiralanan Mykhailo Mudryk de bir başka hücum gücü olarak kadroya katıldı.

Spurs bu yaz şu ana kadar 354 milyon euro harcadı; dünyada bunu yalnızca zaten her zaman transfere takıntılı Manchester City (526 milyon) ve FC Chelsea (406 milyon) geçti. Ancak bu savurgan yatırımların getirisi şu an için oldukça sınırlı, ya da başka bir deyişle: Spurs'te sadece iki lig maçının ardından ortalık yine alev aldı.

Çünkü bu kadar para harcanarak yeniden şekillendirilen hücum hattı, League Cup ikinci turunda Charlton Athletic'e karşı alınan farklı 5-1'lik galibiyet dışında Premier League'de tam olarak sıfır golde kaldı; savunma ise özellikle Brentford karşısındaki 0-3'lük açılışta bir kez daha korkutucu bir görüntü verdi.

Mathys Tel, talihsiz pozisyonun ardından kendi taraftarları tarafından alaya alındı

Bu durum bazılarına göre Tel için de geçerli. 21 yaşındaki oyuncu, önemli transferlere rağmen De Zerbi'nin sol kanadında hâlâ ilk 11'de yer bulsa da bu sezon da erken bir çıkış yakalayamadı. Tam tersine. Hafta sonunda Newcastle United'a karşı alınan 0-2'lik yenilgide Tel adeta alay konusu oldu; 68. dakikada skor 0-1'ken umut vadeden bir serbest vuruşta hafifçe kaydı ve topu adeta uzayın boşluğuna gönderdi.

Ardından öfkeden deliye dönmüş ve neredeyse çaresiz bir halde zemini yumrukladı, sonra takım arkadaşları onu yerden kaldırıp teselli etti. Bu sırada kendi taraftarlarından alaycı alkışlar ve ıslıklar yükseldi. Sadece birkaç an sonra da oyundan alındı. Eski Spurs oyuncusu Jamie O'Hara'nın (Tottenham formasıyla 56 maç, yedi gol, beş asist) değerlendirmesine göre bu sahne adeta simgesel bir anlam taşıyordu.

"Bu, hayatımda gördüğüm en kötü serbest vuruşlardan biri" diyerek talkSPORT'ta maç sırasında canlı yayında veryansın etti: "Yeterince iyi değil. Herkes neden onun düzgün bir oyuncuymuş gibi davrandığını bilmiyorum; kesinlikle yerlerde!"

Ancak nasibini alan sadece Tel olmadı. Örneğin De Zerbi'yi, Pedro Porro'nun sağ kanatta oynaması nedeniyle; Savinho'yu ise kas sorunları nedeniyle League Cup'ta sadece 20 dakika sonra dinlenmek zorunda kalması üzerinden eleştirdi.

Eleştirilerin odağında ise bir kez daha hayal kırıklığı yaratan Tel vardı; altı ikili mücadelesinden sadece birini kazandı ve driblinglerinin hiçbirinde başarılı olamadı. Ada'da Tel'in acilen satılması ve yerine başka bir oyuncu alınması gerektiği yönündeki çağrılar uzun süredir yüksek sesle dile getiriliyor. Ancak anlaşılan o ki teknik direktör De Zerbi aynı fikirde değil.

İtalyan teknik adamın, artan rekabete rağmen ona güvenmek istediğini Tel'e son derece net biçimde ilettiği belirtiliyor. Yine de Tel kendini tamamen güvende hissedemeyebilir. Zira son olarak Tottenham'ın transfer piyasasında Cody Gakpo için girişimde bulunduğu, ancak Liverpool oyuncusundan ret cevabı aldığı belirtiliyor. Hollandalının bu arada Manchester City'ye söz verdiği ifade ediliyor.

Öte yandan Tel hakkındaki soru işaretleri, gerçekten Tottenham gibi aslında büyük bir kulüpte başarılı olacak seviyeye sahip olup olmadığı konusunda giderek büyüyor. Bunu kısa süre içinde kanıtlayamazsa, kışın belki de bir kez daha veda sözleri hazırlamak zorunda kalacak. Ancak bunların, Bayern Münih'teki gibi bu kadar duygusal olup olmayacağı ise soru işareti.

Getty Images

Mathys Tel: Bayern Münih, Stade Rennes ve Tottenham'daki performans verileri ve istatistikleri

Kulüp Maç Gol Asist Süre FC Bayern 83 16 7 2.464 Tottenham Hotspur 61 7 4 3.181 Stade Rennes 10 - - 81







