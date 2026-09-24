Mayıs 2010'du; Bayern Münih bir kez daha şampiyonluğu garantilemişti ve buna uygun kutlamalar için Marienplatz'taki belediye binasının balkonundaydı. Daha iyi partilerden biriydi: Arjen Robben tuhaf futbol şapkasını takmıştı ve teknik direktör Louis van Gaal efsanevi şampiyonluk konuşmasını ("En iyi savunmaya kim sahip?") "tüm annelere öpücük" dahil olmak üzere yapmıştı.

Şimdi buna küçük bir quiz: Perşembe günü Hollanda ile Almanya arasındaki Uluslar Ligi maçında, o gün balkonda bulunan kim forma giyebilir? Ve hayır, Thomas Müller DFB takımında sürpriz bir geri dönüş kutlamıyor. Cevap şu: O dönem Bayern kaptanı Mark van Bommel'in oğlu Ruben van Bommel. Babanın o sırada beş yaşında olan R/Buben'i ve iki kardeşi Thomas ile Rene'yi balkon korkuluğunda tuttuğunu gösteren harika fotoğraflar var.

Bu arada Ruben, PSV Eindhoven'da oynayan 22 yaşında bir sol kanat. Yeni Bondscoach Xavi, yaklaşan milli maçlar için onu ilk kez Hollanda milli takımına aday kadroya çağırdı. Bu, henüz genç olan ancak şimdiden bazı sert geri darbelerle şekillenmiş kariyerinin şimdilik taçlanması niteliğinde.

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Ruben van Bommel PSV Eindhoven'a nasıl geri döndü?

Mark van Bommel 2013'te PSV'deki başarılı profesyonel kariyerini tam noktaladığı sırada, o dönem sekiz yaşında olan Ruben de Eindhoven altyapısına katıldı. Baba, 2018'de A takımın teknik direktörlüğünü üstlendi, ancak 2019'un sonunda görevden alındı. Bir sonraki yaz artık 15 yaşında olan oğlu da gitmek zorunda kaldı. Ruben bir yetenek olarak görülüyordu, ancak aynı zamanda fazla kısa ve cılız bulunuyordu.

Bunun üzerine ikinci lig ekibi MVV Maastricht'in altyapısına geçti; ağabeyi Thomas da burada oynamıştı. Ve 1970'ler ile 1980'lerde dedeleri Bert van Marwijk de burada forma giymişti. Eski PSV altyapı antrenörü Edwin de Wijs daha sonra, "PSV'den MVV'ye geçiş her açıdan büyük bir geri adımdır. Bazı yetenekler böyle hayal kırıklıklarında tamamen çöker" dedi. "Ama o bu geri darbeyi eylem azmine ve motivasyona dönüştürdü." Van Bommel ise şöyle değerlendirdi: "Geriye dönüp baktığımda, PSV akademisinden ayrılmak benim için iyiydi."

2022'de Maastricht formasıyla profesyonel debutunu, ağabeyi Thomas'ın yanında yaptı. O sırada boy eksikliğinden artık eser kalmamıştı. PSV'den ayrıldığında 1,66 olan boyu, artık 1,92 metreye ulaşmıştı. Babası bir zamanlar defansif orta sahada mücadele ederken, Ruben sol kanatta görev yapıyor.

Maastricht'teki ilk profesyonel sezonunda van Bommel 20 skorer puan üretti. Dribling gücü ve alan sezgisi nedeniyle TV yorumcusu, eski profesyonel Hans Kraay Jr. onu Arjantinli süperstar Angel Di Maria ile kıyasladı. Van Bommel 2023'te AZ Alkmaar'a geçti, 2025'te ise 16 milyon euro karşılığında sonunda altyapısından yetiştiği kulüp PSV'ye döndü. Varışında, "Bunun hayalini hep kurdum" dedi.

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Ruben van Bommel son olarak sert faulüyle tepki çekti

İlk sekiz maçında dört skorer puan kaydetti, ardından tam da Ajax Amsterdam'a karşı oynanan zirve maçında ön çapraz bağı koptu. Van Bommel ancak bu yaz hazırlık döneminde geri dönüşünü kutladı. Hemen sol kanattaki ilk 11 yerini geri aldı ve sezonun şu ana kadarki bölümünde güçlü performanslarıyla parladı. Ancak kıvırcık saçlı oyuncu, babasından - lakabı: "Aggressive Leader" - çıkmış olabilecek bir hareketle de tepki çekti.

Eylül başındaki Ajax maçında hava topu mücadelesinde rakibi Aaron Bouwman'ı sert biçimde yere serdi ve böylece vahşi bir toplu arbede başlattı. Sahne yer yer Toni Schumacher'in 1982 Dünya Kupası yarı finalinde Patrick Battiston'a yaptığı meşhur müdahaleyi hatırlattı. Herkesin şaşkınlığına rağmen van Bommel bu sert faulden sarı kartla kurtuldu. Bu arada Ajax'ın Alman kalecisi Marc-Andre ter Stegen de oradaydı. Perşembe günü Uluslar Ligi düellosunda yeniden karşı karşıya gelecekler.

Van Bommel gerçekten de Elftal formasıyla debut yaparsa, babası ve dedesinden sonra ailenin üçüncü milli oyuncusu olacak. Ancak Mark van Bommel bu büyük anı programı nedeniyle kaçıracak. PSV'deki görevden alınmasının ardından VfL Wolfsburg ve Royal Antwerpen'i çalıştırdı, ardından bu yaz Belçika milli takımının başına geçti. Debutunu cuma günü İtalya deplasmanında yapacak.