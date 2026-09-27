Mundo Deportivo, Zamalek'in 17 yaşındaki yeteneğine hayran kaldı

İspanyol basınında yer alan bir haber, Kahire'de düzenlenen Hentbol Dünya Kulüpler Kupası'nda Barcelona karşısında parlayan Zamalek'in yükselen oyuncusuna övgüler yağdırdı.

Barcelona, Zamalek karşısında 39-29'luk önemli bir galibiyet elde ederek Mısır'da düzenlenen Dünya Kulüpler Kupası'nın finaline yükseldi. Barcelona, önümüzdeki perşembe günü, ikinci grupta bugün karşılaşıp finale çıkma biletini elde edecek olan Füchse Berlin ya da Veszprém'e karşı şampiyonluk mücadelesi verecek.

"Mundo Deportivo" gazetesi, galibiyetin ötesinde, Zamalek karşısındaki maçın oluşum aşamasındaki yeni bir yıldızı ortaya çıkardığını yazdı. Bu isim, mevcut UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu karşısında 17 yaşında sahaya çıkan ve büyük bir oyuncuya yakışır cesaret ve isabetle oynayan sağ bek Yusuf Ahmed'di: 10 şutundan 8'ini gole çeviren takımının en golcü oyuncusu ve bu yaşta bir oyuncu için son derece dikkat çekici kararlar.









1,87 metrelik boyuyla Ahmed, tartışmasız Zamalek'in en tehlikeli oyuncusuydu. Aralarındaki farklara rağmen, fiziği, hareketleri, davranışları ve kararlılığı, Barcelona'nın 2027'de Füchse Berlin'e katılacak olan Dika Mem'in yerine transfer ettiği 19 yaşındaki genç İspanyol yetenek Marcus Fis'i güçlü bir şekilde anımsatıyor.

Çevikliği ve hızının yanı sıra Ahmed, kendisi gibi hücumcu bir oyuncuda son derece değerli bir özellik olan dikkat çekici bir savunma performansı da sergiledi.