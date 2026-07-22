Mundial başarısının ardından... Ochoa resmen futbolu bıraktığını açıkladı

Meksika Millî Takımı'nın tarihî file bekçisi Guillermo Ochoa, profesyonel futbolu bıraktığını resmen açıklayarak 22 yıl süren seçkin bir kariyeri noktalamış oldu.

Geçen hafta 41 yaşına giren Ochoa, 2026 Dünya Kupası öncesinde bunun son turnuvası olacağını söylemişti. Kariyerini uzatmak için yeni bir kulüple imza atıp atmayacağı yönünde spekülasyonlar dönse de, kendisi bu söylentilere son noktayı koydu.

Ochoa, sosyal medya hesaplarından şu paylaşımı yaptı: "Elimden gelenin en iyisini yaptım ve kulüplerim ile millî takım için sahada her şeyimi bıraktım, bugün ise futbolu bıraktığımı açıklıyorum."

Şunları ekledi: "Kaleci olmak, her şeyin sana bağlı olacağı tek bir an için 90 dakika beklemen gerekebileceğini bilmek demektir. Ve o an geldiğinde, tereddüde yer yoktur."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bir hayalin beni ne kadar uzağa götürebileceğini asla hayal edememiştim. Bugün, geriye gururla bakıp yalnızca şunu söyleyebilirim: Teşekkür ederim."

Ardından şunları kaydetti: "Yanımda milyonların sevgisini ve Meksika için her şeyimi verdiğimi bilmenin getirdiği huzuru taşıyorum."

Ochoa, Meksika Millî Takımı ile 6 Dünya Kupası'nda görev aldı; bu, yalnızca yıldız isimler Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi ile paylaştığı bir rakam. Bunların üçünde ise asıl kaleci olarak yer aldı: Brezilya 2014, Rusya 2018 ve Katar 2022.

Son Dünya Kupası'nda Raúl Rangel'in yedek kalecisi olarak görev almasına rağmen, teknik direktör Javier Aguirre, Meksika'nın grup aşamasındaki son maçında Çekya'ya karşı son 13 dakikada Ochoa'yı oyuna dahil etti. Ochoa, ardından takım arkadaşlarından sıcak bir alkış aldı.

Kulüp düzeyinde Ochoa, 2005 Clausura turnuvasında América ile lig şampiyonluğunu kazandı, ayrıca Standard Liège ile Belçika Kupası'nı elde etti. Uluslararası alanda ise Meksika'yı CONCACAF Altın Kupa'da altı şampiyonluğa taşıdı ve Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda bronz madalya kazandı.















