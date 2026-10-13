Mum heykeline benzetilmesinin ardından: Ajax teknik direktörü Ter Stegen'i savundu

Ajax Amsterdam Teknik Direktörü Michel Sánchez, Barcelona'dan kiralanan Alman kaleci Marc-André ter Stegen'i, son dönemdeki performansı nedeniyle Hollanda basınından gelen ve ünlü Madame Tussauds Müzesi'ndeki bir balmumu heykele benzetilmesine kadar varan eleştirilere karşı savundu.

İspanyol teknik adamın açıklamaları, Ajax'ın NEC Nijmegen ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından geldi. Takımın hücumları arkadan kurma anlayışı, topu uzun süre elinde tutup rakip kaleye doğru hızlı bir hareket yapmaması nedeniyle bazı taraftarların tepkisini çekti.

Maç sonrası basın toplantısında bir gazeteci, ter Stegen'i Amsterdam'daki Madame Tussauds Müzesi'nde bulunan heykellerden birine benzetti; bu benzetme, kalecinin topu uzun süre ayaklarının altında tutup belirgin bir hareket yapmamasına atıfta bulunuyordu. Bazıları bunu oyunun ritminin yavaşlamasının ve fırsat üretmenin zorlaşmasının bir nedeni olarak gördü.

Michel, bu tanımlamaya Tribuna sitesinin aktardığı açıklamalarda şu sözlerle yanıt verdi: "Onu bir heykel olarak tanımlaman konusunda sana katılmıyorum." Sahadaki serbest oyuncu olduğunda topun kalecinin ayakları arasında bulunmasının, hücum çözümlerinin yokluğundan onun sorumlu olduğu anlamına gelmediğini vurguladı.

Ajax'ın teknik direktörü, belirli bir oyuncunun performansına odaklanmak yerine takımın bu tür durumlarla farklı bir şekilde başa çıkması gerektiğini belirterek, toplu hareketlerin ve topun dolaşım hızının iyileştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Michel şöyle konuştu: "O durumlarda farklı bir şekilde oynamalı, kısa paslara başvurmalı ve rakibi daha fazla hareket etmeye zorlamalıydık; böylece sayısal üstünlük ve savunmasının arkasında alanlar yaratabilirdik."





34 yaşındaki Alman kaleci, yaz transfer döneminde Barcelona'dan kiralık olarak Ajax'a katıldı ve bu sezon Hollanda Ligi'nde takımın neredeyse tüm maçlarında ilk 11'de yer aldı.

Teknik direktörünün güvenini kazanmasına rağmen Ajax'ın son dönemdeki performansı, özellikle topla oyun kurup arkadan çıkış şekli ve hücumların yavaş inşası konusunda bazı taraftarlar ve basından eleştiriler aldı.

Michel, sorumluluğu tek başına ter Stegen'e yüklemek yerine, takımın alanları değerlendirmesine ve gelecek maçlarda daha etkili hareket etmesine imkân verecek şekilde kolektif performansın iyileştirilmesi yoluyla bu aksaklığın giderilmesi gerektiğinin altını çizdi.