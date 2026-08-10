Avrupa gol kralı unvanı, İngiliz forvet Harry Kane sayesinde Bayern Münih'e dönüyor. Kane, kariyerinde ikinci kez 2025/2026 sezonunun Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü kazandı.

Bavyera ekibi, Kane'in ödülü resmi bir törenle alacağını açıkladı. Tören 19 Ağustos'ta kulüp müzesinde düzenlenecek. Kane, Almanya Ligi'nde 36 gol atarak unvanı garantiledi. Bu, kendisine 2024 yılında ödülü kazandıran gol sayısıyla aynı.

Bu başarıyla İngiltere Millî Takımı'nın kaptanı, Altın Ayakkabı ödülünü iki kez kazanan seçkin oyuncular listesine katılıyor. Bu sıralamada onu geride bırakan yalnızca Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ikilisi var.

Yeni şampiyonluk, Kane'in sergilediği olağanüstü sezonu teyit ederken, aynı zamanda onu Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA" tarafından verilen bu yılki dünyanın en iyi oyuncusu ödülünün önde gelen adaylarından biri hâline getirdi.

Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer, takımın forvetinin başarısını şu sözlerle övdü: "Harry Kane, Gerd Müller ve Karl-Heinz Rummenigge gibi hücumun efsanelerinden biridir ve bu gol geleneğini bugüne kadar sürdürerek forvet rolünü yeni bir seviyeye taşıdı. Sahada ve saha dışında takımına yolu aydınlatan bir ışık gibidir, çünkü her zaman güçlü bir kişilik ve takım ruhuyla liderlik ediyor."

Kulübün CEO'su Jan-Christian Dreesen ise şunları söyledi: "Harry Kane oynadığında, tüm dünya onu izler. Bayern Münih'i ve Almanya Ligi'ni yeni bir seviyeye taşıdı. Forvetler için alışılmadık biçimde Kane, takıma karşı sorumluluğunu kişisel başarısının önüne koyar; her zaman takım arkadaşlarını düşünür. Tavrı, yetenekleri ve kişiliği onu kuşağının en eksiksiz forveti yapıyor."

Sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Max Eberl ise şunları ekledi: "Harry yalnızca yetenekli bir golcü değil, aynı zamanda gizli anların ustasıdır. Performansını olağanüstü kılan pek çok şey, zamanlaması, takım arkadaşlarını fark etmesi ve alan yaratma becerisi gibi görünmeyen unsurlarda yatar. Golleri nihai sonuçtur, ancak arkalarında futbol zekâsı, takım ruhu ve yorulmak bilmeyen çalışmadan oluşan sağlam bir temel vardır."