Ajax Amsterdam'ın Alman kalecisi Marc-Andre ter Stegen, kişiliğinin alışılmadık bir yönünü ortaya koyarak, saha dışında futbol maçlarını düzenli olarak takip etmediğini, hatta yeşil dikdörtgen içindeki oyun tarzları ve hareketleriyle onları ayırt edebilmesine rağmen bazen karşılaştığı bazı oyuncuların isimlerini hatırlamakta zorlandığını itiraf etti.

İspanyol "El Pais" gazetesine verdiği röportajda ter Stegen, futbol izlemeyle olan ilişkisinden açık yüreklilikle bahsederek, önemli bir karşılaşma olmadığı ya da kendisini kişisel bir bağı olduğu kişilerle bir araya getirmediği sürece maçları takip etmek için uzun zaman harcamadığını açıkladı.

Alman kaleci şöyle konuştu: "İnsanlara futbol hakkında pek bir şey bilmediğimi söylediğimde gülüyorlar. İyi karşılaşmalar olduğu ya da bir ilişki veya bir arkadaş nedeniyle ilgimi çeken bir maç olduğu zamanlar dışında maçları pek izlemem."

Ter Stegen'in itirafı maçları takip etmemekle sınırlı kalmadı; karşılaştığı bazı oyuncuların isimlerini unutabileceğini, bunun bazen teknik hazırlıklar ve rakip analizi sırasında ortaya çıkan bir sorun olduğunu kabul etti; ancak hafızasının isimlerden çok oyuncuların saha içindeki performanslarıyla ilgili detaylara odaklandığını açıkladı.

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Oyuncuları hareket biçimlerinden, şut tekniklerinden ve performanslarını ayırt eden teknik detaylardan tanıyabileceğini de ekleyen Alman kaleci şöyle dedi: "Bir oyuncunun ismini hatırlamaktansa, sahada nasıl hareket ettiğini, nasıl şut attığını ya da daha az belirgin bazı özelliklerini daha iyi hatırlıyorum. Bu biraz garip bir şey ama rakipleri analiz ettiğimizde başıma sık sık geliyor."

Alman kaleci, tanımadığı bir grup oyuncuyu barındıran bir soyunma odasında bulması durumunda bu durumun oyuncuların mevkilerini tanımakta zorlanmaya kadar varabileceğine işaret etti; bu, yaptığı işin doğası ve gerektirdiği hazırlık ile rakiplerin titiz analizi göz önüne alındığında dikkat çekici bir çelişki.

Maçları düzenli bir şekilde takip etmekten uzak durmasına rağmen ter Stegen, stadyumlardaki taraftar atmosferine özel bir değer verdiğini belirtti; Camp Nou stadını ve Barcelona taraftarlarının oyuncuların bireysel yeteneklerine gösterdiği tepkiyi övdü, ayrıca Napoli şehrindeki San Paolo stadında yaşadığı atmosferi hatırlayarak, taraftarlar ile takım arasındaki ilişkinin futbol deneyiminin temel bir yönünü temsil ettiğini değerlendirdi.