Mükemmel formda olan İsveç, Tunus'u ezip geçti ve Hollanda milli takımının bulunduğu grubun liderliğine yükseldi

İsveç, Pazartesi günü Tunus'a karşı çok ikna edici bir galibiyet elde etti. Yasin Ayari (2), Alexander Isak, Viktor Gyökeres ve Mattias Svanberg'in golleri sayesinde Afrika ekibi 5-1 mağlup edildi. İsveç, 3 puanla F Grubu'nun lideri olurken, Hollanda ve Japonya berabere kaldıkları için 1'er puanda kaldı. 20 Haziran'da İskandinavlar, Oranje ile karşılaşacak.

İsveç'te teknik direktör Graham Potter, iki forvetli bir sistem tercih etti. Premier League yıldızları Gyökeres ve Isak, forvette fark yaratacaktı. Gustaf Lagerbielke (eski FC Twente) ve kaleci Kristoffer Nordfeldt (eski sc Heerenveen) de ilk 11'de yer aldı.

Tunus'ta ise Lahey doğumlu, eski PSV'li Karim'in kardeşi Omar Rekik, savunmanın ortasında yer aldı. Hannibal Mejbri orta sahada dikkat edilmesi gereken isimdi, ancak o da İsveç'in Monterrey'de mükemmel bir başlangıç yapmasını engelleyemedi.

8. dakikada, arka alandan gelen derin bir top Isak'ın önüne düştü, ancak Isak topu Abdelmouhib Chamakh'a kaptırdı. Tunuslu kaleci topu Gyökeres'e doğru yumrukladı, ancak Gyökeres'in şutu savunma oyuncusu Montassar Talbi tarafından çizgi üzerinde engellendi.

Ancak bu, tehlikenin ortadan kalktığı anlamına gelmiyordu. Seken top Ayari'ye geldi ve o da şutunu çekti; top uzak köşeye muhteşem bir şekilde girerek skoru 1-0 yaptı. Bu arada Tunus pek bir şey yapamadı. Tek fırsat ofsayt pozisyonunda yaratıldı.

Su molasının ardından İsveç neşeyle saldırmaya devam etti ve bu kısa sürede 2-0'a yol açtı. Gyökeres topu göğsüyle kontrol etti ve Isak'ı derinlere gönderdi. Liverpool'un forveti, Talbi'yi kolayca geçtikten sonra, Chamakh'ın arkasına kurtarılabilir bir şut gönderdi.

Viktor Lindelöf, kısa süre sonra 3-0'a çok yaklaştı, ancak kafası az farkla üstten dışarı çıktı. İlk yarı bitiminde Tunus, birdenbire maça geri döndü. Hannibal, Rekik'e yaptığı ince bir ortayla klasını gösterdi ve Rekik, uzak köşeye güzel bir kafa vuruşuyla skoru 2-1'e getirdi.

İkinci yarıya oldukça umut verici bir başlangıç yapan Tunus, 60. dakikada yine bir gol yedi. Kaptan Ellyes Skhiri, ceza sahası sınırında topu sürmeye çalışırken Isak'a kaptırdı; Isak, Gyökeres'e pas verdi ve Arsenal'in forveti topu ağlara gönderdi: 3-1.

Tunus, maça geri dönmek için yeterli kaliteye sahip değildi ve maçın bitimine az bir süre kala kesin olarak nakavt oldu. Oyuna girdikten yaklaşık on saniye sonra Svanberg, Isak'ın pasıyla serbest vuruştan Chamakh'ın arkasına güzel bir vuruş yaptı: 4-1.

Ardından Ayari muhteşem bir son vuruş yaptı. Brighton & Hove Albion'un orta saha oyuncusu, yaklaşık yirmi metreden yine muhteşem bir vuruşla skoru 5-1'e getirdi. Böylece İsveç, Hollanda'nın bulunduğu grupta harika bir iş çıkardı.