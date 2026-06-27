Mükemmel bir performans sergileyen Leandro Trossard, Belçika’yı Dünya Kupası’nda bir sonraki tura taşıdı

Belçika, Cumartesi sabahı Yeni Zelanda’yı 1-5 mağlup ederek üstünlüğünü ortaya koydu. Arsenal’in forveti Leandro Trossard, attığı iki golle maçın en parlayan ismi oldu ve ülkesine G Grubu’nda birinciliği kazandırdı.

PEC orta saha oyuncusu Ryan Thomas, Yeni Zelanda kadrosunda ilk 11'de yer aldı. Belçika'da ise yıldız oyuncu Jeremy Doku (Manchester City), oğlu Praise'in doğumunun ardından ilk 11'e geri döndü. Hans Vanaken, milli takım teknik direktörü Rudi Garcia tarafından bu Dünya Kupası'nda ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı.

Belçikalılar, Vancouver’daki maça hırslı bir başlangıç yaptı. 11. dakikada Kırmızı Şeytanlar açılış golüne çok yaklaştı. Trossard’ın vuruşu direğin iç tarafına çarptı, ardından top çizgiden uzaklaştırıldı.

22. dakikada, Finn Surman’ın eliyle topa dokunduğu iddiası üzerine Belçika bir penaltı bekledi. Ancak hakem Szymon Marciniak, video ekranına çağrıldı ve Yeni Zelandalı oyuncunun kolunun doğal bir pozisyonda olduğunu belirterek kararını geri aldı.

Maçın yarım saatinden biraz sonra Trossard, nihayet rahatlatıcı ilk golü attı. Kevin De Bruyne’nin kullandığı köşe vuruşu sonunda Trossard’ın ayaklarının önüne düştü ve o da topu yakın mesafeden ağlara gönderdi: 0-1.

İkinci yarı başlar başlamaz Belçika rahat bir nefes alabildi. Mükemmel bir performans sergileyen Trossard, kaleci Max Crocombe’un elinden seken topu güzel bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-2.

De Bruyne, 67. dakikada ceza sahası kenarından sert bir vuruşla Belçika’nın üçüncü golünü attı: 0-3. Maçın bitimine beş dakika kala Elijah Just, takımının onurunu kurtardı: 1-3.

Oyuna sonradan giren Romelu Lukaku da ilk top dokunuşunda gol atarak skora katkıda bulundu: 1-4. Alexis Saelemaekers ise uzatma dakikalarında skoru belirledi: 1-5. Grup birinciliğini elde eden Belçika, bir sonraki turda teorik olarak Güney Kore ile karşılaşacak.