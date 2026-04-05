Muhteşem Son Heung-min, Lionel Messi'nin tuhaf rekorunu kırmaya çok az kalmıştı

Son Heung-min, Cumartesi gecesi Pazar sabahına karşı (Hollanda saatiyle) Los Angeles FC formasıyla muhteşem bir performans sergiledi. Amerikan takımının Güney Koreli yıldız oyuncusu, Orlando City ile oynanan Major League Soccer maçında (6-0) yirmi dakikadan kısa bir sürede dört asist yaptı. Böylece Lionel Messi'nin MLS rekoru kıl payı kırılamadı.

Son (33), Antoine Griezmann'ın gelecekteki takımı Orlando ile oynanan maç öncesinde, ligde üst üste iki maçta gol veya asist yapamamıştı. Orlando karşısında ise forvetin 20 dakikadan az bir süreye ihtiyacı oldu.

LAFC, David Brekalo'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçtiği anda, Son, takım arkadaşı Denis Bouanga'yı harika bir pasla kaçırdı ve Gabonlu oyuncu topu çalımla ağlara gönderdi.

Üç dakika sonra ikili tekrar golü buldu. Orlando'nun bir atağı sonuçsuz kalınca, LAFC çok hızlı bir şekilde kontratağa çıktı. Son, Bouanga'yı derinlere gönderdi ve Afrikalı oyuncu, bir çalımla şut için boşluk yaratarak üst köşeye gönderdiği şutla kalitesini gösterdi.

Ancak bu kadarla kalmadı. 28. dakikada Bouanga, Son ile bir paslaşmaya girdi ve Son, tam zamanında topu ilerleyen Gabonlu oyuncuya geri gönderdi. Bouanga yine büyük bir özgüvenle vuruşunu tamamladı ve hat-trick'ini tamamladı.

39. dakikada skor 5-0 LAFC oldu ve yine Bouanga ve Son belirleyici oldu. Güney Koreli oyuncu, Bouanga tarafından derinliğe gönderildi ve ardından keskin bir orta yaptı. Sergi Palencia golü tamamladı. 70. dakikada, Son'un oyundan çıkmasından yaklaşık 15 dakika sonra, Tyler Boyd skoru 6-0'a getirdi.

Son, dört asist yapmak için toplamda 19 dakika 32 saniyeye ihtiyaç duydu. Bu, Spurs efsanesi için MLS rekoruna çok az kalmıştı; zira Lionel Messi, Mayıs 2024'te Inter Miami formasıyla New York Red Bulls karşısında dört asist yapmak için daha da kısa bir süre kaydetmişti: 18 dakika 57 saniye.