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Abobakr El Mokadem
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Muhteşem rakamlar: Raphinha ve Yamal beş büyük ligin en iyi ikilisi

Atletico Madrid - Real Madrid
Atletico Madrid
Real Madrid
La Liga
Sevilla - Barcelona
Sevilla
Barcelona
Elversberg - Bayern Münih
Elversberg
Bayern Münih
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H. Kane
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Mbappé, Bellingham, Olise ve Kane'i geride bıraktı

Bir basın raporu, bugün pazartesi günü, Barcelonalı ikili Raphinha ve Lamine Yamal'ın bu sezon ortaya koyduğu performansı övdü.

Gol atmaya doymayan bir forvet olarak keşfedilen Raphinha'nın yanı sıra teknik direktör Hansi Flick, rekor bir gol sayısıyla dikkat çekici bir başlangıç yakalayan Lamine Yamal'a da sahip.

"Mundo Deportivo" gazetesi şöyle yazdı: "Barcelonalı ikili, tartışmasız bir şekilde, büyük Avrupa liglerinde en üretken ikili konumunda."

İkili, İspanya Ligi'nde 19 gol ve 7 asiste sahip. Bu, Real Madrid ikilisi Mbappe (7 gol ve 2 asist) ve Bellingham'ı (3 gol ve 3 asist) büyük farkla geride bırakan bir istatistik; onlar toplamda 10 gol ve 5 asiste sahip. Üçüncü sırada ise Rayo Vallecano ikilisi Camello (7 gol ve 1 asist) ile Alvaro Garcia (2 gol ve 2 asist) yer alıyor; toplamda 9 gol ve 3 asist.

 Dördüncü sırayı ise Manchester City ikilisi 8 gol ve 2 asistle işgal ediyor; bunu Haaland (5 gol ve 0 asist) ve Rayan Cherki (3 gol ve 2 asist) sağlıyor.

Bayern Münih ise Olise (4 gol ve 2 asist) ile Kane'i (3 gol ve 0 asist) barındırıyor.

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 Alman takımının ikilisi, tüm kulvarlarda (halihazırda bunların 4'üne katıldılar) 14 gol atıp 5 asist yaptı.

 Raphinha ve Lamine'nin İspanya Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ndeki toplam gol sayısı ise 22 gol ve 9 asiste ulaşıyor.

İncelendiğinde, her iki oyuncunun da, ister forvet ister pasör olarak, isterse her iki rolde, Barcelona'nın 36 golünün 27'sine katkı sağladığını görüyoruz: İspanya Ligi'nde 31 golün 24'ü ve Şampiyonlar Ligi'nde 5 golün 4'ü.

Hayret verici bir rakam. Sadece Racing maçında, 7 golün 6'sına katkı sağladılar.

Katkı sağladıkları 27 golden dördünde biri asist yaparken diğeri gol kaydetti.

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