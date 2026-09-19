Galatasaray, cumartesi günü sezonun ligdeki ilk yenilgisini aldı. Cim Bom, Mohamed Salah'ın hat-trick ve bir asistle yıldızlaştığı maçta Trabzonspor'a 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup oldu. Galatasaray, pazar günü karşı karşıya gelecek Beşiktaş veya Amedspor'un bu hafta sonunda liderliği eline geçirmesine engel olamayabilir. Trabzonspor ise şimdi Gala'nın üç puan gerisinde.

Trabzonspor, taraftarı önünde daha dördüncü dakikada öne geçti. Galatasaray topluca hücuma çıkarken savunma güvenliğini tamamen unuttu. Salah, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya bırakıldı ve favori sol ayağıyla topu ağlara gönderdi: 1-0.

İlk yarının bitimine beş dakika kala Trabzonspor bir kez daha golü buldu. Salah müthiş bir şekilde oyun görüşünü korudu ve Noah Saviolo'ya pasını verdi. Saviolo da uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşla klasını gösterdi: 2-0.

Galatasaray'ın sıkıntısı devre bitmeden daha da büyüdü. Yaz transfer döneminde kadroya katılan Franculino Djú, bindiren Salah'a pasını çıkardı. Mısırlı oyuncu için sol ayağının içiyle topu ağlara bırakmak çocuk oyuncağı oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ikinci yarının başında Deniz Gül'ün yerine Barış Alper Yılmaz'ı oyuna alarak bir şeyleri zorlamaya çalıştı, ancak bu hamle Cim Bom için fayda etmedi ve takım artık maçın içine hiç dönemedi.

Buruk, bitime 20 dakika kala Leroy Sané'nin Stefan Savić'in sert müdahalesine maruz kalmasının ardından öfkesine hakim olamadı. Karadağlı oyuncu sarı kart görürken, Buruk kırmızı kartla tribüne gönderildi.

Bitime 10 dakika kala Salah hat-trick'ini tamamladı. Mısırlı yıldız merkezden hızla ilerledi, Galatasaray savunması tarafından hiç engellenmedi ve Çakır'ı bir kez daha sol ayağıyla çaresiz bıraktı: 4-0.

Kısa süre sonra Buruk'un ardından Galatasaray'dan bir oyuncu daha kırmızı kart gördü. Lesley Ugochukwu, görünüşe göre kramponlarının dişlerini bilerek Ozan Tufan'ın uyluğuna bastı ve doğrudan kırmızı kartla cezalandırıldı. Kalan bölümde başka gol olmadı.



