Muhteşem Lionel Messi, Arjantin formasıyla oynadığı 200. milli maçta attığı hat-trickle tüm zamanların Dünya Kupası gol kralı oldu

Lionel Messi, Dünya Kupası tarihinde bir ilke imza attı. 200. milli maçında, Arjantin’i bir hat-trick ile Cezayir’e karşı 3-0’lık galibiyete taşıdı ve böylece Miroslav Klose ile birlikte (on altı gol) tüm zamanların en golcü Dünya Kupası oyuncusu oldu. J Grubu’ndaki diğer ülkeler olan Avusturya ve Ürdün, ilk maçlarını daha sonra oynayacak.

Maçın başlamasından beş dakika bile geçmeden Messi, Arjantin adına gol atacak gibi görünüyordu. Inter Miami’nin forveti, Lautaro Martínez tarafından ceza sahası içinde boş pozisyona bırakıldı ve güzel bir vuruşla golü attı. Ancak La Pulga’nın çok az da olsa ofsayt pozisyonunda olduğu ortaya çıktı: gol geçersiz sayıldı.

Messi’nin geçersiz sayılan golünden iki dakika sonra Arjantin de büyük bir tehlikeyi atlattı. Ibrahim Maza’nın Messi tarzı bir pasının ardından Farès Chaïbi, şaşkına dönen Emi Martínez’in arkasından kısa köşeye golü attı, ancak bu pozisyonda da çok az bir ofsayt olduğu ortaya çıktı.

15. dakikada Rodrigo De Paul’un keskin pası, nihayet açılış golünün temelini oluşturdu. Orta saha oyuncusu, ceza sahası önündeki boş alanda bulunan Messi’ye pasını ulaştırdı. Messi sol ayağına döndü ve Luca Zidane’ın parmak uçlarından geçerek topu üst köşeye gönderdi: 1-0.

Cezayir, ilk yarı ilerledikçe hücum gücünü yeterince kullanamadı ve dünya şampiyonuna karşı görünürde büyük bir saygı sergiledi. Cezayir'in efsanesi Riyad Mahrez yerine tercih edilen Feyenoord'lu Anis Hadj Moussa, oyuna pek dahil olamadı.

Arjantin konsantre bir oyun sergiledi ve sık sık Messi’yi aradı. Sekiz kez Ballon d’Or ödülünü kazanan Messi, oyunu yönlendirdi ve gerekli tehlikeyi yarattı, ancak ilk yarı bitmeden başka büyük gol fırsatı yaşanmadı.

İkinci yarı başlar başlamaz Messi, Cezayir’in ceza sahası önünde yeniden biraz boşluk buldu. Bu sefer, topu dikkat çekici bir şekilde üstten dışarıya göndererek Cezayir’i kurtardı. Zidane, Arjantinli yıldıza dikkat çekici derecede serbestlik tanıyan Nabil Bentaleb’e çok kızmıştı.

Arjantin baskısını sürdürdü ve Lautaro'nun 2-0'ı yapma fırsatını kaçırmasının ardından, kısa süre sonra gol geldi. Zidane, Alexis Mac Allister'ın şutunu pek ikna edici olmayan bir şekilde kurtardı; ardından Messi hızlı tepki vererek seken topu uzak köşeye gönderdi.

Gianni Infantino da tribünden, Messi’nin kısa süre sonra hat-trick’e çok yaklaştığını izledi. Bu sefer Messi topu doğrudan Zidane’ın yumruklarına attığı için Zidane kurtarma şansı buldu. Ancak Messi’nin hat-trick’i yine de gerçekleşecekti.

Maçın bitimine çeyrek saat kala Messi, Nico González’i derin pasla kaçırdı. İlerleyen Messi topu geri aldı ve ceza sahasının hemen dışından, yine hiçbir şansı olmayan Zidane’ın arkasına kusursuz bir vuruşla golü attı. Hemen ardından Messi, seyircilerin önünde oyundan çıkarken ayakta alkışlandı.