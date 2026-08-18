Borussia Dortmund, olası küçük göndermeden kaçındı. Joey Veerman’ın transferinin resmen açıklandığı duyuruda, çıkış maddesi sayesinde 22 milyon euro karşılığında PSV Eindhoven’dan gelen ve 2031’e kadar sözleşme imzalayan yeni merkez orta saha oyuncusunun karakterine dair BVB hiçbir yerde bir şey söylemedi.

Muhtemelen doğrusu da buydu. Sonuçta bu kelime, son aylarda 27 yaşındaki oyuncu etrafında zaten yeterince büyük bir yankı uyandırmıştı. Hollanda’da yoğun şekilde yürütülen tartışmanın çıkış noktası, geçen mart ayının sonlarına doğru düzenlenen bir basın toplantısıydı.

Artık görevde olmayan milli takım teknik direktörü Ronald Koeman, o toplantıda Veerman için "Joey’nin karakteri ... farklı" demişti. Koeman o dönemde de emindi: Veerman’ı Dünya Kupası için kadroya almayacaktı. "Joey ile konuştum ve ona, sol 6 numara pozisyonu için ne ilk ne de ikinci tercihim olduğunu söyledim" dedi. "Herkes sağlıklıysa, Dünya Kupası kadrosu için düşünülmüyor. Onun pozisyonunda başka oyuncu tiplerini tercih ediyorum."

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Joey Veerman: Eredivisie’nin 2024 ve 2026’daki en iyi asistçisi

Koeman bunu ilk kez yapmıyordu. İkili arasında bir geçmiş var. Koeman, Veerman’ı EURO 2024’te Avusturya’ya karşı 2-3 kaybedilen üçüncü grup maçında, skor 0-1’ken henüz 35. dakikada oyundan almıştı. Veerman daha sonra son 16, çeyrek final ve yarı finalde süre aldı, ancak sonrasında bir daha hiç çağrılmadı.

Koeman, beş ay önce Avusturya maçındaki bu hamlesi için "Bu ekstrem bir durumdu" dedi. "Bir oyuncu için 35 dakika sonra oyundan alınmanın çok acı verici olabileceğini anlayabiliyorum. Öyle değil ki, ‘Ben böyle bir karakter istemiyorum’ diye düşünüyorum. Karakter burada bir rol oynuyor ama bu öncelikle sportif bir karar" diye vurguladı teknik adam.

Veerman’ın ise geçen sezonun sonunda sabrı taştı. O sezonda PSV ile üst üste üçüncü kez şampiyon olmuştu. Veerman, Eindhoven’daki dört yılının en iyi dönemini geçirdi. Sekiz gol attı ve 14 gol pası verdi; Eredivisie’de bundan iyisi yoktu. 2023/24’te de yaptığı 16 asist geçilemedi. Ayrıca geçen sezon lig genelinde son üçte en fazla pas veren, en fazla isabetli pas atan ve en fazla gol pozisyonuna yol açan pası yapan oyuncuydu.

De Telegraaf

"Gerçek karakterli" reklam: Joey Veerman ile Ronald Koeman arasındaki gerilim

Veerman, Dünya Kupası kadrosuna alınmamasıyla ilgili olarak ESPN’e "Sanırım Hollanda’da bunu gerçekten bekleyen tek kişi bendim" dedi. "Sürekli böyle basın toplantıları yapılıyor ve karakterimin uygun olmadığı söyleniyorsa, bir noktadan sonra insanın canına tak ediyor. Kimi çağıracağı onun kararı ama sorunun karakterim olduğunu iddia etmesin. Bu basın toplantıları artık beni biraz rahatsız ediyor. Artık beni aramasına gerek yok."

Bu gerilimin doruk noktası ise Veerman’dan geldi. Hollanda’nın Japonya ile oynayacağı ilk Dünya Kupası maçından bir gün önce, De Telegraaf gazetesinde tam sayfa bir ilan yayımlandı. Veerman burada jean ve moda markası G-STAR’ın reklamında yer aldı; su kenarında duruyor, ayaklarının arasında turuncu bir top bulunuyordu. Üzerinde şu slogan vardı: "Gerçek karaktere sahip denim."

Veerman daha sonra reklamın ancak üç gün sonra yayımlanacağının kendisine söylendiğini ifade etti. Buna rağmen o, fikrini saklamayan biri. Yaklaşık bir aydan biraz daha uzun süre önce transfer hedefleriyle ilgili olarak şöyle demişti: "Şu anda pek bir şey olmuyor. Aslında şu sıralar neredeyse hiç ilgi yok. Neden hâlâ hiç transfer yapmadığımın sürekli sorulması can sıkıcı olabiliyor. Bu bir noktadan sonra insanın sinirlerini yıpratıyor. Arzum harika bir transfer gerçekleştirmek ama mevcut durumda bundan bir şey çıkacak gibi görünmüyor."

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Joey Veerman neredeyse FC Brentford’a gidiyordu

Veerman şart olarak uluslararası arenada oynayan bir kulüp istediğini belirtirken, "İtalya ve İspanya bana uygun olurdu ama ne yazık ki oradaki kulüpler bana ilgi göstermiyor" dedi. Son dönemde durum zaten buydu. Ancak geçen yaz FC Brentford onu İngiltere’ye götürmek istemiş, fakat sözleşmesinde yer alan çıkış maddesi için belirlenen süreyi kaçırmıştı; Eindhoven ise teklifi reddetti. Kışın ise Veerman, Fenerbahçe ile iki haftadan uzun süre görüştü ancak ayrılığa ikna olmadı.

BVB’de ise durum farklıydı. Veerman, henüz yeni sözleşmeye imza atmadan önce "harika bir kulüp" ve "yıllardır beklediğim fantastik bir fırsat" ifadelerini kullandı. Peki Westfalya ekibi, Eindhoven formasıyla çıktığı 198 resmi maçta 31 gol atıp 67 asist yapan bu oyuncuyla nasıl bir futbolcu kazanıyor?

Komşu ülkede daha önce Toni Kroos ile kıyaslanan bir oyuncu. Bu, EURO 2024 öncesindeydi. 1988 Avrupa Şampiyonu Arnold Mühren, o dönemde Voetbal International’a "Bence Joey, Hollanda’da başka hiç kimsenin sahip olmadığı özelliklere sahip" demişti. "Kroos’un yapıp da Veerman’ın yapamadığı ne var? Veerman da Kroos’la aynı pasları oynuyor. Kroos’un daha fazla sahip olduğu tek şey tecrübe."

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Joey Veerman’ın güçlü ve zayıf yönleri bunlar

Veerman’ın profili, Dortmund kadrosundaki bir eksikliği kapatıyor, her ne kadar bunu yüzde 100 yapmasa da. İdeal olarak BVB’nin Felix Nmecha’nın yanında hem ikili mücadelelerde hem oyunda güçlü, stratejik açıdan zeki, oyun kurucu tipinde gerçek bir 6 numaraya ihtiyacı vardı. Veerman böyle bir oyuncu değil; o, 6 numaradan çok 8 numara.

Buna rağmen yeni transfer, doğrudan ilk 11 hedefiyle geliyor. Özellikle sözleşmesinin bitmesine sadece bir yıl kalan ve muhtemelen satılabilecek Marcel Sabitzer ile Jobe Bellingham bundan sonra daha dikkatli olmak zorunda. Çünkü Veerman, Borussia’nın hâlâ zayıf olan oyun kurulumuna anında çok daha iyi katkılar yapabilecek kapasitede.

Veerman her şeyden önce olağanüstü bir top ve pas güvenliği getiriyor; bu sayede oyunu öne taşıyabiliyor. İyi bir görüş açısına sahip ve merkezde baskı altında da oyun becerisiyle sıyrılabiliyor. Özellikle bu durum Dortmund için çok iyi bir haber, çünkü böylece hücum oyuncuları bir hat daha ileride, en güçlü oldukları alanlarda kendilerini gösterebilecek.

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Joey Veerman, Eindhoven için son olarak 25 büyük fırsat yarattı

Veerman futbolda belli bir rahatlıkla oynuyor. Formda olduğunda bu durum onun özgüven, sakinlik, teknik rahatlık ve daha zor pasları da deneme cesareti yaymasını sağlıyor. Ayrıca son yıllarda Eredivisie’nin en yaratıcı oyuncuları arasında yer aldı. 2023/24 şampiyonluk sezonunda 130 fırsat yarattı, bu sayı ikinci sıradaki oyuncudan 59 fazlaydı. Bir önceki yıl ise bunların 25’i büyük fırsat olmak üzere 93 fırsat yaratmıştı.

Veerman en güçlü hâlini, önünde alan ve oyunu şekillendirebileceği birden fazla seçenek olduğunda gösteriyor. Gücü tam da yaratıcılığını daha derin bir pozisyondan kullanabilmesinde yatıyor. Tehlikeli olabilmek için sürekli ceza sahası çevresinde görünmek zorunda değil. Bu da onu oldukça özel bir orta saha oyuncusu yapıyor: derinden oyunu kurup organize edebilen yaratıcı bir 8 numara.

Ancak Veerman çok dinamik bir profesyonel değil. Sürekli geniş alanları kapatan, rakibe agresif baskı yapan ya da hızıyla boşlukları kapatan biri değil. Olağanüstü iyi bir top kazanıcısı da değil ve muhtemelen hiçbir zaman en patlayıcı ya da fiziksel olarak en baskın orta saha oyuncusu olmayacak.

IMAGO

Joey Veerman, BVB’de son dönemde neredeyse hiç doldurulmayan bir rol üstlenebilir

Kısa süre önce nişanını kutlayan iki çocuk babası oyuncu, yine de Dortmundlu yöneticilerin aradığı çözüme çok yaklaşıyor. Hollandalı oyuncuyla anlaşma tamamlanmadan önce sportif direktör Ole Book, "Bizim gibi üçlü savunmayla oynadığınızda, önüne bir de tutucu 6 numara koyarsanız oyun zaman zaman oldukça ağırlaşabiliyor" sözleriyle durumu özetlemişti.

Belki de fırsat tam olarak burada yatıyor. Hollanda’da son dönemde onun sözde eksik olduğu yönler çok konuşuldu. Dortmund’da ise artık mesele, onun neler getirdiği olacak.

Ve getirdikleri de az değil: görüş, pas kalitesi, yaratıcılık ve oyunu derinden yönlendirme becerisi. Eğer BVB bu güçlü yanları doğru kullanmayı başarırsa, Veerman orta sahada son dönemde neredeyse hiç doldurulmayan bir rol üstlenebilir.

Joey Veerman: Profesyonel kariyerine genel bakış