Borussia Dortmund olası küçük göndermeyi yapmamayı tercih etti. Joey Veerman transferinin resmi açıklamasında, çıkış maddesi sayesinde 22 milyon euro karşılığında PSV Eindhoven'dan gelen ve 2031'e kadar sözleşme imzalayan yeni merkez orta saha oyuncusunun karakterine dair BVB hiçbir yerde bir şey söylemedi.

Muhtemelen böylesi de doğru olandı. Sonuçta bu kelime, son aylarda 27 yaşındaki oyuncunun etrafında yeterince gürültü koparmıştı. Hollanda'da yoğun şekilde yürütülen tartışmanın çıkış noktası, geçen mart ayının sonlarına doğru düzenlenen bir basın toplantısıydı.

"Joey'nin karakteri... farklı" diyen o dönemde artık görevde olmayan milli takım teknik direktörü Ronald Koeman, Veerman hakkında böyle konuşmuştu. Koeman o zaman da emindi: Veerman'ı Dünya Kupası'na çağırmayacaktı. "Joey ile konuştum ve ona sol altı numara pozisyonu için ne ilk ne de ikinci tercihim olduğunu söyledim" dedi. "Herkes sağlıklıysa, Dünya Kupası kadrosu için düşünülmez. Onun pozisyonunda başka oyuncu tiplerini tercih ediyorum."

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Joey Veerman: 2024 ve 2026 Eredivisie'nin en iyi asistçisi

Koeman bunu ilk kez yapmıyordu. İkili arasında bir geçmiş var. Koeman, Euro 2024'te Avusturya'ya karşı 2-3 kaybedilen üçüncü grup maçında Veerman'ı skor 0-1'ken henüz 35. dakikada oyundan almıştı. Veerman daha sonra son 16, çeyrek final ve yarı finalde süre aldı ama ardından bir daha hiç çağrılmadı.

"Bu ekstrem bir durumdu" diyen Koeman, beş ay önce Avusturya maçındaki hamlesini böyle değerlendirmişti. "Bir oyuncu için 35 dakika sonra oyundan alınmanın çok acı verici olabileceğini tahmin edebiliyorum. Mesele, 'Böyle bir karakter istemiyorum' diye düşünmem değil. Karakter bunda rol oynar ama bu her şeyden önce sportif bir karardır" diye vurguladı deneyimli teknik adam.

Veerman ise geçen sezonun sonunda sonunda patladı. PSV ile üst üste üçüncü kez şampiyon olmuştu. Veerman, Eindhoven'daki dört yılının en iyisini oynadı. Sekiz gol attı ve 14 gol pası verdi; Eredivisie'de bundan daha iyisi yoktu. 2023/24'te de 16 asisti aşılamamıştı. Ayrıca geçen sezonda lig genelinde son üçte en fazla pası veren, en fazla isabetli pas atan ve en fazla gol fırsatına dönüşen pası yapan isimdi.

De Telegraaf

"Gerçek karakterli" reklam: Joey Veerman ile Ronald Koeman arasındaki çekişme

"Sanırım Hollanda'da bunu gerçekten bekleyen tek kişi bendim" diyen Veerman, ESPN'e Dünya Kupası kadrosuna çağrılmamasıyla ilgili konuştu. "Sürekli böyle basın toplantıları yapılıp karakterimin uygun olmadığı söylenirse, bir noktadan sonra insanın canına tak ediyor. Kimi çağıracağı onun kararı ama sorunun benim karakterim olduğunu iddia etmesin. Bu basın toplantıları artık beni biraz sinirlendiriyor. Artık beni aramasına gerek yok."

Çekişmenin doruk noktası ise Veerman'dan geldi. Hollanda'nın Japonya ile oynayacağı ilk Dünya Kupası maçından bir gün önce De Telegraaf gazetesinde tam sayfa bir ilan yayımlandı. Veerman burada kot ve moda markası G-STAR için reklam yapıyordu; suyun kenarında duruyor, ayaklarının arasında turuncu bir top bulunuyordu. Üzerindeki slogan ise şuydu: "Gerçek karaktere sahip denim."

Veerman daha sonra reklamın üç gün sonra yayımlanacağının kendisine söylendiğini belirtti. Yine de o, fikrini açıkça söylemekten çekinmeyen biri. Yaklaşık bir aydan biraz daha uzun süre önce transfer hedefleriyle ilgili olarak şunu söylemişti: "Şu anda pek bir şey olmuyor. Aslında şu anda neredeyse hiç ilgi yok. Bana sürekli neden hiç transfer yapmadığımın sorulması can sıkıcı olabiliyor. Bu bir noktadan sonra insanın sinirlerini yıpratıyor. Benim isteğim harika bir transfer yapmak ama şu anki durumda bu gerçekleşmeyecek."

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Joey Veerman neredeyse Brentford FC'ye gidiyordu

Veerman şart olarak uluslararası arenada oynayan bir kulüp istediğini belirtti ve "İtalya ile İspanya bana uygun olurdu ama ne yazık ki oradaki kulüpler bana ilgi göstermiyor" dedi. Son dönemde durum zaten buydu. Ancak geçen yaz Brentford FC onu İngiltere'ye götürmek istedi fakat sözleşmesinde yer alan çıkış maddesinin süresini kaçırdı; Eindhoven teklifi reddetti. Kış döneminde ise Veerman, Fenerbahçe ile iki haftadan uzun süre görüştü ama ayrılığa ikna olmadı.

Şimdi ise BVB'de durum farklıydı. Veerman, yeni sözleşmeye imza atmadan önce "harika bir kulüp" ve "yıllardır" beklediği "fantastik bir fırsat" ifadelerini kullandı. Peki Westfalya ekibi, Eindhoven formasıyla 198 resmi maçta 31 gol atıp 67 asist yapan bu oyuncuyla nasıl bir futbolcu kazanıyor?

Komşu ülkede kendisi Toni Kroos ile kıyaslanan bir oyuncu. Bu, Euro 2024 öncesindeydi. 1988 Avrupa şampiyonu Arnold Mühren o dönemde Voetbal International'a "Bence Joey, Hollanda'da başka hiç kimsede olmayan özelliklere sahip" demişti. "Kroos'un yapıp da Veerman'ın yapamadığı ne var? Veerman da Kroos'un attığı pasların aynısını atıyor. Kroos'ta daha fazla olan tek şey tecrübe."

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Joey Veerman'ın güçlü ve zayıf yönleri bunlar

Veerman'ın profili, Dortmund kadrosundaki bir eksikliği kapatıyor olsa da bu yüzde 100 değil. İdeal senaryoda BVB'nin Felix Nmecha'nın yanında hem ikili mücadele gücü hem de oyun kalitesi olan, stratejik açıdan zeki, oyun kurucu tipinde gerçek bir altı numaraya ihtiyacı vardı. Veerman böyle biri değil; altı numaradan çok sekiz numara.

Yine de yeni transfer, daha ilk andan net ilk 11 hedefleriyle geliyor. Sözleşmesinin bitimine yalnızca bir yıl kalan ve belki de satılabilecek olan Marcel Sabitzer ile Jobe Bellingham'ın artık daha dikkatli olması gerekecek. Çünkü Veerman, Borussia'nın hâlâ zayıf olan oyun kurulumuna hemen çok daha iyi dokunuşlar yapabilecek kapasitede.

Veerman her şeyden önce oyunu ileriye taşımasını sağlayan olağanüstü bir top ve pas güvenliği getiriyor. İyi bir oyun görüşüne sahip ve merkezde baskı altında dahi topu oyun aklıyla çıkarabiliyor. Özellikle bu, Dortmund için çok iyi bir haber; çünkü bu sayede hücum oyuncuları bir hat önde, en güçlü oldukları alanlarda kendilerini gösterebilir.

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Joey Veerman son olarak Eindhoven için 25 büyük fırsat yarattı

Veerman futbolu belli bir rahatlıkla oynuyor. Formda olduğunda bu, özgüven, sakinlik, teknik rahatlık ve daha zor pasları deneme cesareti olarak yansıyor. Ayrıca son yıllarda Eredivisie'nin en yaratıcı oyuncuları arasında yer aldı. 2023/24 şampiyonluk sezonunda 130 fırsat yarattı; bu, ikinci sıradaki isimden 59 fazlaydı. Bir önceki yıl ise bunların 25'i büyük fırsat olmak üzere 93 fırsat üretmişti.

Veerman en güçlü halini, önünde alan ve oyunu şekillendirebileceği birden fazla seçenek olduğunda gösteriyor. Onun asıl gücü, yaratıcılığını daha derin bir pozisyondan kullanabilmesinde yatıyor. Tehlikeli olmak için sürekli ceza sahası çevresinde görünmesine gerek yok. Bu da onu oldukça özel bir orta saha yapıyor: oyunu derinden kurup organize edebilen yaratıcı bir sekiz numara.

Bununla birlikte Veerman çok dinamik bir profesyonel değil. Sürekli geniş alanları kapatan, rakibe agresif baskı yapan ya da hızıyla boşlukları örten bir oyuncu değil. Top kazanma konusunda sıra dışı derecede iyi biri değil ve muhtemelen hiçbir zaman en patlayıcı ya da fiziksel olarak en baskın orta saha olmayacak.

IMAGO

Joey Veerman, BVB'de son dönemde neredeyse hiç dolmayan bir rol üstlenebilir

Kısa süre önce nişanını kutlayan iki çocuk babası oyuncu, Dortmund yönetiminin arzuladığı çözüme yine de oldukça yakın. Hollandalı oyuncuyla anlaşma tamamlanmadan önce sportif direktör Ole Book, "Bizim gibi üçlü savunmayla oynadığınızda, önüne bir de holding six koyarsanız oyun zaman zaman oldukça ağırlaşabilir" sözleriyle bunu tasvir etmişti.

Belki de Veerman'ın fırsatı tam olarak burada yatıyor. Hollanda'da son dönemde daha çok onda sözde eksik olan şeyler konuşuldu. Dortmund'da ise artık asıl mesele, onun ne getirdiği olacak.

Ve getirdikleri de az değil: oyun görüşü, pas kalitesi, yaratıcılık ve oyunu derinden yönlendirme becerisi. Eğer BVB bu güçlü yönleri doğru şekilde kullanmayı başarırsa, Veerman orta sahada son dönemde neredeyse hiç doldurulamayan bir rol üstlenebilir.

Joey Veerman: Profesyonel kariyerine genel bakış